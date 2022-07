Le PSG version Christophe Galtier lance sa saison à l'occasion du Trophée des Champions

Revenir à Tel Aviv et cette fois-ci : gagner ! voilà l'objectif des Parisiens qui retrouvent ce dimanche le Bloomfield Stadium de Tel Aviv. Une enceinte qui a été le théâtre, il y a tout juste un an, de la défaite du PSG de Mauricio Pochettino. Battu par Lille (1-0) où Galtier, champion de France 2021, avait laissé sa place à Jocelyn Gourvennec.

Désormais Christophe Galtier est l'entraîneur du PSG et il compte bien lancer correctement son aventure face à Nantes en remportant le 11eme trophée des champions de l'histoire du PSG. Avant cette rencontre, le nouvel homme fort du club parisien a été interrogé sur son envie pour ce trophée des champions : veut-il séduire, convaincre ou gagner sur cette rencontre ?

Gagner ! c'est un trophée. L'an dernier on n'est pas arrivé à l'emporter. Je ne sais pas si on doit chercher à convaincre, mais mieux on joue, plus on a de chances de l'emporter.

"Des petits détails à corriger"

Fort d'une bonne préparation entre le camp des loges et le Japon, le PSG arrive pour ce trophée des champions avec quelques certitudes. Le groupe vit bien, les premiers matchs ont fait voir un PSG très offensif mais aussi parfois fébrile en défense. La faute au nouveau système mis en place par Christophe Galtier. Désormais le PSG se présente avec une équipe en 3-4-1-2. Les trois centraux sont Marquinhos, Ramos, Kimpembe et ils doivent encore travailler comme le confie le capitaine brésilien : "Sur la défense à trois, on a travaillé, on sait qu'on a fait quelques erreurs (matchs amicaux tournée au Japon), ce sont des petits détails à corriger. C'est normal, c'est un nouveau schéma, on a besoin d'un temps d'adaptation. Le coach nous a montré en visio, on l'a travaillé à l'entraînement, on ne doit pas faire d'erreurs, c'est une finale."

Lors de sa tournée nippone, le PSG a testé sa formule en 3-4-1-2 et il a roulé sur ses adversaires, battant successivement Kawasaki Frontale (2-1), les Urawa Red Diamonds (3-0) et Gamba Osaka (6-2).

Compo possible : Sarabia dans le 11 de départ

Cela faisait bien longtemps que les observateurs du PSG n'avaient pas pu assister à une séance d'entraînement complète du PSG. Là, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv, des Parisiens rieurs se sont entraînés pendant 50 minutes intenses où l'on a pu découvrir l'équipe prévue pour ce dimanche face à Nantes. Comme face au Gamba Osaka en amical (6-2), le PSG version Christophe Galtier va se présenter en 3-4-1-2

Compo probable : Donnarumma, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Mendes, Hakimi, Verratti, Vitinha, Messi, Sarabia et Neymar

Avec AFP

