Le PSG veut conserver "son" Trophée des Champions

Paris, Île-de-France, France

Le Paris Saint-Germain a l'occasion de s'adjuger le quarantième titre de son histoire ce samedi au Shenzhen Universiade Center. Et de perpétuer une tradition sous l'ère Qatarie : celle de débuter la saison par un succès dans le Trophée des Champions, propriété du PSG depuis 2013. C'est d'ailleurs dans cette même enceinte que les Parisiens avaient terrassé Monaco il y a un an (4-0).

L'affiche chinoise du Trophée des Champions met en avant... beaucoup de joueurs absents. © Radio France - Nicolas Olivier

L'épreuve organisée depuis 1995 par la Ligue de Football Professionnel (LFP) met aux prises le Champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Cette 24e édition aura d'ailleurs des allures de revanche, puisque les Rennais avaient privé les Parisiens de la Coupe de France le 27 avril dernier (2-2, 6 tab à 5).

Kylian Mbappé veut rentrer avec la coupe

"Une revanche ? Bien sûr. Les nouveaux ont été mis au courant, cette équipe nous a plongé dans un trou noir en fin de saison et c'est sûr qu'on l'a encore un peu en travers de la gorge. On va mettre un maximum d'intensité pour remporter ce titre, c'est un match important et qui peut nous permettre de bien lancer notre saison... et on va rentrer à Paris j'espère avec cette coupe qui est là".

Kylian Mbappé a régalé la presse. © Radio France - Nicolas Olivier

Rennes en difficulté ?

Cette fois, le Stade Rennais risque d'avoir bien du mal à rivaliser. Les Bretons n'ont mis le pied en Chine que jeudi matin... Deux jours, c'est peu pour récupérer d'un si long voyage, encaisser le décalage horaire et s'adapter aux conditions climatiques locales. Mais surtout, l'équipe de Julien Stéphan vit une pré-saison délicate. Elle n'a remporté aucun de ses quatre matches de préparation (défaites contre Brest et Leipzig, nuls face au Celtic Glasgow et aux moins de 23 ans de Chelsea) et se présentera privée de plusieurs joueurs majeurs, dont ses Africains Bensebaini, Niang, Sarr et Traoré, mais aussi Siebatcheu et Tell... Sans parler de ceux qui ont quitté le club cet été, comme Ben Arfa, Mexer et André.

Privé de Neymar et Draxler (suspendus), Thomas Tuchel rejette ce statut de favori. "Je ne pense pas une seconde que nous sommes supérieurs, estime l'entraîneur du PSG. Nous sommes capables de gagner mais aucune équipe ne gagne par la parole. Il faudra mettre de l'intensité, et être concentrés sur notre objectif pour l'emporter. Mais j'ai l'impression que nous sommes prêts pour ça."

Equipe probable : Areola (cap), Kurzawa, Diallo, Kehrer, Meunier, Bernat, Verratti, Herrera, Sarabia, Cavani, Mbappé.

PSG – Rennes, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec les commentaires d’Eric Rabesandratana et Nicolas Olivier. Coup d’envoi à 13h30.