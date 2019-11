Le public conquis après la belle victoire de l'équipe de France féminine de foot à Bordeaux (6-0)

Une victoire fleuve qui a ravi les plus de 20 000 spectateurs du Matmut Atlantique de Bordeaux ce samedi : les Bleues du foot ont fait forte impression auprès d'un public composé de nombreuses familles.

Plus de 20 000 personnes ont assisté au match France-Serbie, comptant pour les qualifications à l'Euro 2021.

Bordeaux, France

"Pour la première fois de ma vie je suis allée voir un match de foot, ça m'a vraiment fait plaisir !" A la sortie du stade, Léane est intarissable sur sa soirée. Drapeaux français dessinés sur les joues, la petite fille raconte ce cadeau de son papa, un match international féminin dans un grand stade. "Il y avait écrit but sur la photo [l'écran], j'ai levé les bras, j'ai dit youpi !" Enthousiasme partagé par son père. "C'est une bonne occasion de commencer à devenir un supporter des équipes féminines" , Et quand on demande au duo s'il mise sur les Bleues pour une victoire à l'Euro 2021, c'est un grand "oui" enthousiaste. "Demi-finale au moins !"

Des premières qui en appellent d'autres

Elles sont nombreuses, les petites filles, à la sortie du Matmut Atlantique. Parmi les 21 211 spectateurs, on comptait de nombreuses familles, dont certaines vivaient une première soirée au stade pour voir un match d'une équipe féminine de foot. "Elles avaient des étoiles dans les yeux" raconte une maman. Salomé a trouvé son idole : Amel Majri, auteure d'un triplé. "Je ne m'attendais pas à ce qu'elle marque si vite le premier but !" (7e minute). La jumelle de Salomé, Amandine, parle d'une soirée "magique"...et attend avec impatience que les Bleues repassent par Bordeaux.

Le public conquis par les Bleues - Reportage Copier

"On a goûté au foot féminin avec la Coupe du monde" note Alexandre, venu avec sa compagne. "C'est une équipe qui joue bien, on a plaisir à les retrouver ici." Lui aussi croit à un trophée dans les années à venir pour ces Bleues, qu'il suivra désormais de près.