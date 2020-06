Relégué en National 2, le Puy Foot 43 officialise trois recrues mais aussi cinq départs

Le Puy Foot 43 officialise ses trois premières recrues en vue de la saison prochaine après le départ de cinq joueurs et de son entraîneur adjoint. Des prolongations devraient être annoncées.

Officiellement relégué en National 2, le Puy Foot 43 a officialisé mardi soir les signatures de Quentin Canales (22 ans, Limonest, N3), Baptiste Guyot (24 ans, Romorantin, N2) et Hassimi Fadiaga (23 ans, Bayonne), les premières recrues du club en vue de la prochaine saison.

"Ce sont des jeunes qui ont du potentiel. On les aurait signés quoiqu'il arrive", précise Olivier Miannay. Le manager ponot reconnait que le budget du club va être amputé de 50% la saison prochaine (il était de 2,4 millions d'euros cette saison). Ce qui pousse le club à faire des choix.

Cinq joueurs partent ainsi que l’entraîneur adjoint

Au terme de cette fin de saison douloureuse, le club doit donc laisser partir Ahmed Aït-Ouarab, l’entraîneur adjoint de Roland Vieira qui reste sous contrat jusqu'en 2022. Mais aussi le buteur Tony Patrao, Jean-Simon Chazottes, Baïdy Sall, Jerry Vandam et Romain Elie.

"Le club compte aussi conserver des joueurs en vue de la saison prochaine", précise Olivier Miannay. Plusieurs prolongations devraient être annoncées. Maxime Fleury, Franck L'Hostis, Loïc Dufau et Kamel Chergui sont eux toujours sous contrat. Et le mercato n'est pas fini.

Encore un maintien possible d'ici la fin juin?

Jusqu'à la fin du mois, il existe encore un espoir de voir Le Puy rester en National si une des équipes de la division ne présente pas les garanties financières pour se maintenir. D'ailleurs, les Ponots préparent deux budgets, un budget de National 2 et un budget en cas de maintien.

"C'est une obligation des instances, explique l’entraîneur du Puy Foot 43, Roland Vieira. Il y a encore un espoir même si on ne connait pas les comptes des autres clubs de la division. On verra. En attendant, on travaille sur un effectif resserré qu'on pourra étoffer si besoin."

Les Féminines retrouvent les Vertes de l'ASSE en D2

Si les joueuses de l'ASSE espèrent encore retrouver la D1 par la voie juridique, après avoir fait la course sans être promues, les féminines du Puy sont elles promues. Premières de leur poule, les Ponotes ont gagné le droit de redécouvrir la D2 nationale la saison prochaine.

"Cette montée n'a pas la même saveur, reconnait Olivier Miannay, qui était aussi responsable des féminines cette saison avec Cédric Chanon. Mais quand même! Cela ferait un beau derby avec l'ASSE." C'est Pierre-Yves Thomas qui reprendra les rennes de l'équipe la saison prochaine.