Le Puy foot dit au revoir à Roland Vieira, son entraîneur depuis 10 ans

Le dernier match de la saison de Nationale aura un goût particulier pour le Puy foot. Les Ponots reçoivent les Corses de Bastia-Borgo ce vendredi 26 mai à 21h et si sur le terrain il n'y a pas d'enjeu puisque les deux équipes savent déjà qu'elles descendront en Nationale 2 l'année prochaine, tous les regards devraient se tourner vers le banc des Ponots et leur entraîneur Roland Vieira.

Après 10 ans comme coach, il a décidé de quitter le club : "Ce sera forcément un peu spécial, si on remet les émotions de ces 10 années, ce sera une grosse émotion, mais si j'arrive à me sortir de ça, ce sera un dernier match".

Une dernière rencontre qu'il n'a pas l'intention de bâcler : "Ca me ferait chier qu'on fasse un match de merde !" dit-il en souriant, "Je veux qu'on fasse un match où nous on prend du plaisir pour en donner aux spectateurs qui seront là. Je veux qu'on finisse de cette manière-là".

Un souvenir : "Ma rencontre avec le Président, c'est ce qui a défini tout le reste"

Le mot "plaisir" est celui qui revient le plus dans la bouche de Roland Vieira quand il regarde en arrière. Formé à l’OL, arrivé au Puy-en-Velay en tant que joueur en 2012, il a connu plusieurs montées et plusieurs descentes, comme celle de 2020 en plein Covid.

Pour autant ce qu’il retient de ces 10 ans c'est sa rencontre avec le Président du club : "C'était chez lui et c'est ce qui définit toute la suite après". Sur le terrain, ce sont les exploits en Coupe de France qui l'ont le plus marqué : "J'ai le souvenir d'une conf de presse après le match face à Lorient, on n'aurait pas tous tenu dans la salle. Je ne m'en rendais pas bien compte parce que ce n'était pas dans notre projet de jeu, mais ces coups en Coupe de France mettaient vraiment de la lumière sur le club".

Un avenir pas encore fixé

A 43 ans, la retraite est encore loin pour Roland Vieira qui veut mettre à profit son diplôme d’entraîneur professionnel. Il explique avoir beaucoup d'envies et vouloir continuer à évoluer, mais sans avoir de projet précis pour le moment : "Pourquoi pas encore en National ou réussir à faire d'autres montées. C'est calme pour l'instant parce que tout n'est pas joué dans les championnats. Quand des projets s'ouvrent on est nombreux sur le marché, 5-6 entraîneurs à postuler et à être rencontré donc il y a un chemin encore long pour aboutir à un projet concret. On sait que c'est des moments difficiles pour un entraîneur, je n'espère pas tomber dans ces moments-là, j'espère retrouver un projet rapidement".

En attendant c'est à son futur successeur qu'il s'adresse : "Qu'il profite. Qu'il profite de ce club qui donne envie de travailler, qu'il profite de ses dirigeants qui sont extraordinaires et des installations. Qu'il profite et qu'il prenne beaucoup de plaisir comme j'ai pu en prendre".