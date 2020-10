Le Puy Foot suspend tous ses entrainements

Aucune activité football. Le Puy Foot annonce ce vendredi que le club ferme ses portes le temps du nouveau confinement. Tous les entrainements, y compris de l'équipe une, sont donc annulés au moins jusqu'au 1er décembre.

Le communiqué du club :

"Suite à la décision de la Fédération Française de football quant à l’arrêt des championnats au niveau des Districts, des Ligues et au niveau hexagonal (sauf en L1, L2, Nationale et D1F), le Puy Foot 43 informe que, compte tenu des mesures gouvernementales visant à endiguer la pandémie, les bureaux administratifs du club seront fermés jusqu’au 1er décembre inclus. Une décision sera alors prise en fonction de l’évolution sanitaire de la situation et des prérogatives gouvernementales. De ce fait, plus aucun entraînement (jeunes, seniors, école de foot, garçons et filles) ne sera assuré jusqu’à cette date. Merci de votre compréhension."