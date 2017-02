Le Racing au complet affronte le Gazélec d'Ajaccio et veut enfin gagner en Ligue 2 en 2017

Avec un seul point en Ligue 2 en 2017, le Racing ambitionne de renouer avec le succès ce vendredi face au Gazélec d'Ajaccio au stade de la Meinau. L'entraîneur Thierry Laurey dispose d'un groupe au complet poru ce match de la 23ème journée de championnat.

Un Racing au grand complet veut enfin gagner en Ligue 2 de foot en 2017 ! Il affronte ce vendredi soir à 20 heures le Gazélec d'Ajaccio au stade de la Meinau (23ème journée de L2). Les Strasbourgeois se sont pour l'instant contentés cette année en championnat d'une défaite et d'un nul à l'extérieur. Ils font du surplace au classement, ils sont sixièmes avec 33 points, ils n'ont que deux points d'avance sur les Corses huitièmes.

Un effectif au complet

Bonne nouvelle, pour la première fois de la saison, l'entraîneur Thierry Laurey dispose d'un effectif au complet, il n'y a plus de blessé et pas de suspendu. Pour ce match, il a écarté Saad, Nogueira, Gragnic, Benkaïd, N'Doye et Sacko.

Boutaib a faim de ballons

En revanche, le Marocain Khalid Boutaïb est de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Le meilleur buteur du Racing devrait même être titulaire ce vendredi. "Physiquement, je me sens bien, raconte le meilleur buteur du club qui a vécu un véritable choc thermique (il est passé des 30 degrés au Gabon à quelques degrés en Alsace). J’ai besoin de retrouver le rythme de la compétition, j'aurais peut-être un petit coup de mou, mais je ne serai pas largué. Et puis j’ai faim de ballons !"

Le Racing face au Gazélec d'Ajaccio, c'est un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Le match commence ce vendredi soir à 20h, la soirée sport démarre à 19h30.

Le groupe des 16 : Bonnefoi, Oukidja ; Aholou, Blayac, Bahoken, Boutaib, Dos Santos, Gonçalves, Grimm, Guillaume, Liénard, Mangane, Marester, N'Dour, Salmier, Seka.