Le Racing à Avranches : une occasion en or pour atteindre les quarts de finale de la Coupe de France

Le Racing dispute ce mercredi soir les huitièmes de finale de Coupe de France à Avranches en Normandie. S'il se méfie d'une équipe de national en proie au doute, il a une belle opportunité de renouer avec les quarts de finale de la compétition, qu'il n'a plus atteint depuis 2002.

Joueurs et staff du Racing en sont conscients, le Racing dispose d'une occasion en or d'atteindre les quarts de finale de la coupe de France de foot. Il joue ce mercredi soir les huitièmes de finale à Avranches en Normandie. Son adversaire est en position de relégable en national et reste sur six défaites consécutives en championnat.

Du 50 - 50 pour Laurey

Les Strasbourgeois sont donc favoris, même si l'entraîneur Thierry Laurey sait pertinemment que ça n'est pas du tout cuit : "Quand on a la chance de pouvoir se qualifier pour un quart de finale, on donne le maximum, avec la possibilité de jouer ensuite une équipe de Ligue un. Mais on sait aussi qu'une équipe de national à l'extérieur, qui est dans une certaine forme d'urgence en ce moment, c'est du 50 - 50. Les conditions de jeu risquent d'être délicates, ça a tout d'un piège, à nous de ne pas tomber dedans."

Le Racing largement favori pour Ott

Pour l'entraîneur d'Avranches, le Haut-Rhinois Damien Ott, le Racing est largement favori : "Si les Strasbourgeois décident de se qualifier, ils se qualifieront, c'est une évidence. C'est une armada qui réalise une fort belle saison. Après ça reste un match de foot avec des conditions de jeu très délicates, il y aura un terrain pas facile, beaucoup de vent, de la pluie, un temps bien normand ! On va tout faire pour les contrarier, est-ce que ça sera suffisant pour les renverser ? On verra !"

Le dernier quart de finale remonte à 2002

Le Racing, quatrième de Ligue 2, n'a plus atteint les quarts de finale de la coupe de France depuis 15 ans ! C'était en 2002 et le Racing s'était incliné à Sedan 1 à 0. A l'époque, le club évoluait déjà en Ligue 2. Il comptait dans ses rangs Chilavert, Bertin, Beye, Lacour et Johansen. L'année précédente en 2001, le Racing avait remporté sa troisième coupe de France face à Amiens.

L'attaquant Khalid Boutaïb et le défenseur Abdallah N'Dour légèrement blessés sont forfaits, le capitaine Ernest Seka est laissé au repos. L'entraîneur Thierry Laurey a emmené un groupe de 18 joueurs : Bonnefoi, Oukidja ; Aholou, Bahoken, Blayac, Dos Santos, Gonçalves, Gragnic, Grimm, Guillaume, Lienard, Mangane, Marester, N'Doye, Nogueira, Saad, Sacko, Salmier.

Avranches - Racing, une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Alsace et aussi, ça sera une première, sur la page Facebook de France Bleu Alsace (coup d'envoi à 18h30).