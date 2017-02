Le Racing chez le Red Star : retrouver enfin de la solidité à l'extérieur

Le Racing, intraitable à domicile ces derniers temps (cinq victoires consécutives), joue ce vendredi soir chez le Red Star à Paris (26ème journée de Ligue 2). Les Strasbourgeois espèrent resserrer les boulons en défense car ils ont pris 10 buts lors de leurs trois derniers matchs à l'extérieur.

Retrouver de la solidité à l'extérieur pour rester ambitieux, c'est l'objectif du Racing ce vendredi soir chez le Red Star, au stade Jean Bouin à Paris (un match de la 26ème journée de Ligue 2). Brillants à la Meinau (5 victoires consécutives), les footballeurs strasbourgeois peinent à l'extérieur en cette année 2017 : ils n'ont pris qu'un point en trois matchs et encaissé 10 buts.

"Ne pas prendre de but, ça ferait du bien et ça rassurerait un peu tout le monde, expose l'entraîneur du Racing Thierry Laurey. L'objectif c'est de conserver l'animation offensive qu'on a en ce moment, mais il faut qu'on verrouille un peu plus derrière. C'est évident qu'on ne va pas s'envoyer en l'air, mais on ne va pas non plus attendre dans nos 16 mètres. Il y a un équilibre, une alchimie à trouver entre l'aspect offensif et l'aspect défensif".

Le Racing n'a plus gagné à l'extérieur depuis la fin novembre au Havre

Alors que le Racing, 6ème avec 39 points, n'est qu'à un point du troisième Lens, le Red Star 16ème est à la lutte pour le maintien. Mais depuis le changement d'entraîneur (Claude Robin à la place de Rui Almeida), les Audoniens vont mieux, ils sont invaincus depuis trois rencontres.

Grimm suspendu

L'entraîneur Thierry Laurey peut compter sur tout son monde, sauf Grimm suspendus, Mangane et Marester de retour de blessure. Il a convoqué 17 joueurs pour ce déplacement : Bonnefoi, Oukidja ; Aholou, Bahoken, Blayac, Boutaib, Dos Santos, Gonçalves, Gragnic, Guillaume, Lienard, N'Dour, N'Doye, Nogueira, Saad, Salmier, Seka.

Red Star - Racing, un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20h, début de la soirée sport à 19h30.