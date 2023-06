Le Racing Club de Calais nait de la fusion des équipes calaisiennes

Le nom et les couleurs -sang et or- avec du noir, rappellent celles de Lens, mais le but est retrouver le maillot des grandes heures de Calais, avec aussi le nom Racing. Un club qui mise d’abord sur ces jeunes. Ils sont 680, explique le premier président du Racing club de Calais, l’entrepreneur calaisien Nicolas Bouloy : "la structuration des jeunes sera mon objectif et la priorité du club, Car c'est la base d'un club de football. Il faut créer une identité et une identification au club."

"Aujourd'hui, poursuit le Président, je viens en apportant ma compétence de chef d'entreprise et mon état d'esprit de calaisien pour essayer de mettre en place des choses et une dynamique. Cette fusion est un vrai projet cohérent. Et à moyen-court terme, l'objectif sera de monter en nationale 3."

Les couleurs du Racing Club de Calais.

Le club veut aussi développer des grands évènements autour du football, pour un large public, mais aussi des activités de relationnel d’affaires dans les travées du stade de l’épopée, grâce au carnet d’adresse de Baptiste Vendroux et de Tom Rocheteau, les fils de Jacques Vendroux et Dominique Rocheteau.

Un premier pas ?

Pour l’instant, un rapprochement avec les voisins de l'AS Marck pour faire un grand club d’agglomération n’est pas d’actualité, précise Natacha Bouchart, la maire et Présidente de Grand Calais. Elle ne souhaite forcer la main de personne.

Elle se réjouit de cette première fusion calaisienne : "Le stade de l'Epopée va avoir sa grande équipe. C'est une fierté et c'est aussi beaucoup de travail et de compréhension pendant trois ans. C'est aussi redonner de la fierté aux Calaisiens qui vont pouvoir soutenir une grande équipe."

Dans cette fusion concerne Calais Hauts-de-France (qui avait pris la suite du Crufc) et Calais Pascal. Le club du Beaumarais, avec son football vecteur social reste de côté, pour continuer d'animer ce quartier de 20.000 habitants. Même s'il n'est pas impossible qu'assez vite, les équipes du Racing et de Beaumarais se retrouvent à jouer dans le même championnat.