Le Racing Club de Lens sombre à Brest

Le premier quart d’heure aura été fatal aux lensois qui ont totalement manqué leur entame de match. Menés dès la 3e minute sur un but de Mounié, ils en encaissent un second au quart d’heure de jeu. Malgré une réaction et plusieurs occasions (dont un poteau de Ganago) la réussite les fuit définitivement à la demi-heure de jeu, lorsque Faivre profite de l’attentisme de Médina pour tripler la mise (33e).

Deux poteaux et un rouge

En deuxième mi-temps, Seko Fofana pense redonner espoir aux siens, mais trouve une nouvelle fois le poteau du gardien brestois. Les bretons inscriront un quatrième but en toute fin de rencontre avant que Kalimuendo, entré à l’heure de jeu, ne soit expulsé pour un vilain tacle par derrière. Une soirée à oublier pour le Racing qui devra rebondir dès vendredi avec la réception d’Angers, à Bollaert.

Les réactions

Seko Fofana : "On se prépare bien, mais ce sont des choses qui arrivent. Il faut travailler nos entames de matchs. Si on met les 2 poteaux, ça peut être un autre match. On a essayé plein de choses mais on a pas eu de réussite. Avec nous, il y a du spectacle, mais aujourd’hui, ça n’a pas tourné dans notre sens”

Corentin Jean, titulaire surprise en l’absence de Florian Sotoca : "On rate notre entame de match, c’est compliqué. Après, on a manqué de réussite alors que Brest a su être efficace. C’est une grosse déception”