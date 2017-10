Le Racing Club de Strasbourg veut se relancer face à l'OM, un adversaire de prestige

Un adversaire de renom, un match à guichets fermés en plein été indien, tous les ingrédients sont réunis pour une belle soirée de foot ce dimanche à la Meinau, mais le Racing Club de Strasbourg devra élever son niveau de jeu pour espérer faire tomber un Olympique de Marseille en pleine forme.

Il y a bien eu tous ces records d'affluence battus en CFA2, CFA et national, ces soirées où l'on a fêté des montées à la Meinau, mais une grosse affiche de Ligue 1 face à l'un des cadors du foot français, les supporters du Racing en fantasmaient depuis bientôt 10 ans. Ce dimanche soir en plein été indien, c'est bel et bien l'Olympique de Marseille de Rudy Garcia avec tous ces internationaux et son "Champions project" qui se pointe à la Meinau, dans un stade qui sera en fusion (guichets fermés), malgré le démarrage laborieux du Racing.

Les deux équipes abordent cet ultime match de la 9ème journée de Ligue 1 sur des dynamiques opposées. Strasbourg 19ème et avant-dernier (avant le début de cette journée) n'a plus gagné depuis la deuxième journée (son seul succès face à Lille), alors que l'OM reste sur une série de 3 victoires consécutives, qui l'a propulsé sur le podium du championnat derrière le PSG et Monaco.

Créer un élan positif

Le Racing ne boxe pas dans la même catégorie que Marseille, mais l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey croit à un exploit : "Normalement on ne peut pas rivaliser avec Marseille, je dis bien normalement, mais on va essayer de bousculer cette équipe. On a 94 - 95 minutes à faire à bloc sur un match que tout le monde attend depuis longtemps ici. C'est le premier gros match à la maison, un dimanche à 21 heures, il y aura beaucoup de caméras fixés sur nous, donc il faut qu'on se serve de ça pour créer un élan positif. On n'y vas pas en victime expiatoire".

La plupart des joueurs de l'effectif strasbourgeois n'ont jamais ou peu souvent joué contre l'OM, d'où une certaine excitation ressentie par Jérémy Blayac. "C'est toujours attirant de se mesurer à une grande équipe avec beaucoup d'internationaux, raconte l'attaquant du Racing. C'est un match de gala, après on ne doit pas se mettre une pression plus importante que pour un autre match. On est dans une position où on a besoin de points. Il faudra faire un grand match et mettre beaucoup de vitesse, de détermination, de générosité, d'enthousiasme pour prendre des points".

Saadi touché au mollet

Le Racing sera amoindri pour cette rencontre car l'infirmerie est bien pleine. Saadi qui s'est blessé ce samedi au mollet à l'entraînement, Mangane, Corgnet, Martinez et N'Dour seront absents. En revanche, le défenseur Dimitri Foulquier (blessé jusqu'à présent) fait sa première apparition dans le groupe des 18 joueurs retenus pour ce match face à l'OM.

Pour fêter ce premier choc de la saison à la Meinau, les supporters du Racing défileront depuis la place d'Austerlitz jusqu'au stade. Le cortège partira à 17h. https://www.francebleu.fr/sports/football/un\-cortege\-des\-supporters\-du\-racing\-club\-de\-strasbourg\-avant\-le\-match\-contre\-l\-om\-1507821582

Racing-OM, c'est à suivre dès 20h30 sur France Bleu Alsace, coup d'envoi de la rencontre à 21 heures.