Stopper l'hémorragie.

Trois défaites de suite en championnat sans avoir marqué le moindre but, le Racing connaît son deuxième passage délicat en Ligue 1 cette saison. Il avait déjà perdu 4 rencontres consécutives à la fin de l'été. S'il ne veut pas se retrouver dans la zone rouge, il serait bien inspiré de renouer rapidement avec la victoire. "On a besoin de prendre des points, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Quand tu sors de trois défaites, il faut que tu enrayes l'hémorragie le plus vite possible. Il faut se réveiller, remettre la machine en route. Tout le monde doit en prendre conscience".

Une série décisive ?

Le Racing dispute quatre matchs consécutifs contre des équipes à la lutte pour le maintien dont trois à domicile (contre Dijon, à Lille, face à Bordeaux et Troyes). C'est une série qui s'annonce cruciale. "Il faut assumer le fait que ces matchs-là sont très importants, reconnaît l'attaquant strasbourgeois Jérémy Blayac. On ne joue pas notre maintien contre Marseille ou Paris, même si cette année on a pris pas mal de points contre des équipes qui sont potentiellement supérieures à nous. Ca veut dire qu'on est capable de hausser notre niveau de jeu. Mais ça veut aussi dire que mentalement quand on joue contre des équipes qui sont soit disant à notre portée, on a un peu de mal à hausser notre niveau. Il faut vraiment qu'on progresse sur ce point, notre maintien passera par là".

Dijon giflé à Paris

Le Racing affronte ce samedi soir Dijon pour la quatrième fois déjà cette saison. Ces deux équipes portées vers l'avant sont de niveau très proche. Elles ont fait match nul à deux reprises en Bourgogne, en amical et en championnat, et il y a deux semaines au stade de la Meinau, les Strasbourgeois s'étaient qualifiés en coupe de France mais seulement après prolongations. Dijon va tenter de se remettre de la claque reçue mercredi chez le PSG de Neymar (8-0).

Plus de choix pour Laurey.

Plusieurs joueurs sont de retour de blessure: le gardien Bingourou Kamara, le défenseur Kader Mangane et le milieu de terrain Dimitri Liénard. En revanche, le gardien Alexandre Oukidja, qui s'est fait une entorse au genou à Marseille, sera absent au moins deux à trois semaines. Saadi, Salmier et Sacko ont été écartés.

Racing-Dijon, un match à suivre en intégralité sur France Bleu Alsace.