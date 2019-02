Le Racing Club de Strasbourg à Caen : ne pas rendre février morose

Strasbourg, France

Après un mois de janvier de rêve, le Racing veut enrayer la spirale négative à Caen. Il reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1 de foot (contre Angers et à Saint-Etienne) et a reculé à la 9ème place avant le début de cette 25ème journée. C'est bien pire pour les Caennais, qui ont perdu cinq fois de suite en championnat. Ils sont tombés dans la zone rouge, à la 19ème place après leur défaite mercredi contre Nantes. En désespoir de cause, les dirigeants normands souhaitent faire appel à Roland Courbis en pompier de service, pour encadrer le jeune entraîneur Fabien Mercadal, qui joue sans doute son avenir sur ce match de dimanche face au Racing.

Des Caennais aux abois

Le milieu de terrain strasbourgeois Adrien Thomasson se méfie donc du contexte de cette rencontre, avec un entraîneur en sursis et des joueurs caennais sous pression : "On s'attend à un match très compliqué parce qu'ils auront le couteau entre les dents. On va tout faire pour leur rendre le match difficile, il va falloir bien l'entamer. On veut retrouver le chemin de la victoire, repartir de l'avant, car sur ces deux derniers matchs, on n'a pas fait des matchs complets".

Le Racing ne doit pas oublier les valeurs qui l'ont mené au succès en début d'année. _"Si on a bien tourné en janvier, c'est parce que tout le monde s'est mis la tête dans le guidon et chacun a donné le meilleur de lui-même_, analyse l'entraîneur Thierry Laurey. C'est cet état d'esprit qui a régné dans l'équipe en janvier, qui nous a permis d'avoir des résultats. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça change. Mais il est évident que contre ce type d'équipe, on n'a pas de marge, il faut vraiment qu'on soit vigilants".

Lala, Caci et Liénard de retour

Bonne nouvelle pour le Racing : Kenny Lala, Dimitri Liénard et Anthony Caci tous absents à Saint-Etienne, figurent dans le groupe de 19 joueurs convoqués par Thierry Laurey. En revanche, le défenseur Lamine Koné est forfait à cause d'une gastro-entérite.

Caen-Racing, un match à suivre dès 14h30 ce dimanche sur France Bleu Alsace, coup d'envoi à 15h.