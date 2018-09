Strasbourg, France

C'est l'un des déplacements les plus attendus de la saison. Le Racing défie l'OM ce mercredi soir à Marseille (7ème journée de Ligue 1), avec l'espoir d'un exploit. Les footballeurs strasbourgeois sont neuvièmes de Ligue 1 avec 8 points et ils n'ont pas de pression particulière pour ce match, contrairement aux Marseillais qui restent sur deux défaites consécutives face à l'Eintracht Francfort (1-2) en coupe d'Europe et à Lyon (4-0).

"La victoire face à Amiens nous enlève de la pression, analyse le milieu de terrain strasbourgeois Benjamin Corgnet. Marseille c'est que du bonus. On ne va pas y aller en victime, mais eux vont être plus attendus que nous, parce qu'ils sont sur une période un peu difficile et les supporters sont intransigeants sur ça. Offensivement c'est très costaud, mais défensivement, il y a peut-être une faille, ils sont moins solides cette saison."

21 années sans succès au Vélodrome

Depuis son retour en Ligue 1, le Racing n'est jamais revenu d'un déplacement chez une équipe du top 4 (PSG, OM, OL, Monaco) avec ne serait-ce qu'un petit point. "On rêve toujours d'un exploit, explique l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Mais il faudra provoquer la réussite. On sait que ça sera dur, mais on sait que c'est réalisable. Tu ne peux pas arriver à Marseille en roulant des épaules. La saison dernière, c'était bien ce qu'on avait fait, on avait bien cadenassé le match, on leur avait laissé peu d'occasions, jusqu'au premier but marseillais". Le Racing ne s'est plus imposé au stade Vélodrome depuis 21 ans (1 à 0, but de Nouma en 1997).

L'OM déjà sous pression

Les Marseillais sont 5èmes de Ligue 1 (avec 10 points), mais ils viennent d'enchaîner deux revers consécutifs contre Francfort et à Lyon. Et devant l'exigeant public du Vélodrome, l'entraîneur de l'OM Rudy Garcia n'envisage même pas une nouvelle contre-performance : "J'attends que cet Olympique de Marseille se fâche, que les joueurs soient dégoûtés de ces deux défaites consécutives. Le seul remède que je connaisse à un match perdu, c'est gagner le suivant. Il faut absolument battre Strasbourg pour se relancer".

La saison passée, le Racing avait joué son match à Marseille un mardi soir. Cette fois-ci, la rencontre au Vélodrome a lieu un mercredi. Evidemment ça frustre les supporters strasbourgeois, une centaine d'entre eux seulement fera le déplacement à Marseille. Beaucoup de fans resteront en Alsace à cause de leurs contraintes professionnelles.

C'est avec un groupe de 19 joueurs que Thierry Laurey et son staff ont pris la direction de Marseille ce mardi

https://t.co/MhUfcOScsPpic.twitter.com/c9U4dvCYvk — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) September 25, 2018

Laminé Koné, Abdallah N'Dour, Anthony Gonçalves et Ludovic Ajorque sont blessés et forfaits. Marseille - Racing, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace dès 18h45. Coup d'envoi à 19h.