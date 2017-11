Le Racing Club de Strasbourg à Troyes : un duel direct dans la course au maintien en L1

C'est un affrontement entre promus dans la course au maintien en Ligue 1. Le Racing Club de Strasbourg joue ce samedi soir à Troyes (12ème journée de L1). Les deux équipes sont actuellement sur des dynamiques opposées. C'est le Racing qui a le vent dans le dos.

On est encore très loin du dénouement de ce championnat de Ligue 1, mais le match du Racing ce samedi soir au stade de l'Aube à Troyes (12ème journée de L1) fait partie des rendez-vous "abordables" de la saison face à un autre promu, qui a démarré fort mais qui commence à caler. De son côté, le Racing monte en puissance et reste sur une série de 4 matchs sans défaite en Ligue 1 (5 rencontres toutes compétitions confondues).

Ne pas dramatiser l'enjeu du match

Le Racing avait complètement raté et perdu son match contre l'autre promu Amiens et l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey ne veut donc surtout pas dramatiser l'enjeu de ce duel face à Troyes. "Si je dois commencer à faire des calculs dès la 12ème journée, je suis mal barré, s'exaspère Thierry Laurey. On a tellement créé le même débat qu'avant Amiens et on s'est retrouvés à faire un match de merde. Forcément quand on joue contre Amiens ou Troyes, c'est le match de la mort, on a l'impression d'être dans le couloir de la mort. Non! Il y a d'autres équipes qui sont moins bien. Aujourd'hui y a encore tellement de points à prendre ou à laisser sur le bord de la route, que je vois juste un adversaire qui a deux points de plus que nous et qu'on va tout faire pour le battre".

Liénard suspendu

En cas de succès dans l'Aube, les Strasbourgeois (18èmes avec 10 points) passeraient devant les Troyens au classement (15èmes avec 12 points). L'entraîneur Thierry Laurey devra une nouvelle fois faire avec un effectif réduit à la portion congrue. 19 joueurs du Racing ont fait le déplacement dans l'Aube, notamment Anthony Caci et Quentin Othon qui jouent habituellement en équipe réserve. La liste des absents est en effet longue :Liénard est suspendu, Martinez, Mangane, Corgnet, Foulquier et N'Dour sont blessés (ou insuffisamment remis de leurs blessures).

Troyes - Racing, c'est à vivre en direct sur France Bleu Alsace ce samedi soir à partir de 19h30, coup d'envoi du match à 20h.