Le Racing Club de Strasbourg affole les statistiques

En ce début d'année, les footballeurs strasbourgeois sont sur leur petit nuage. Ils sont cinquièmes de Ligue 1 après 21 journées, une performance qu'ils n'avaient plus réalisé depuis 22 ans. Le Racing n'avait plus été aussi performant depuis longtemps. La preuve par les chiffres.

Ludovic Ajorque, auteur de deux buts et une passe décisive à Monaco, est en grande forme, à l'image de ses coéquipiers du Racing

Strasbourg, France

Jeoffrey Voltzenlogel de Racing Database, notre consultant expert en statistiques, s'est penché sur la période faste que traverse actuellement le Racing. Les joueurs de Thierry Laurey restent sur une série de six victoires consécutives dont cinq à l'extérieur, toutes compétitions confondues (si on prend en compte la victoire aux tirs aux buts à Marseille en Coupe de la Ligue). Du coup, en championnat, le club strasbourgeois navigue dans des eaux, qu'il n'a plus fréquentées depuis longtemps.

Plus aussi bien classé depuis 22 ans

Après avoir humilié samedi Monaco 5 à 1 au Stade Louis 2, le Racing est actuellement cinquième de Ligue 1 après 21 journées (à relativiser, car certaines équipes ont des matchs en retard). C'est son meilleur classement dans l'élite à ce stade de la compétition depuis 1997. Cette année-là, les Strasbourgeois avaient - tiens donc - remporté la Coupe de la Ligue.

📊Le @RCSA n'avait plus été aussi bien classé au mois de janvier lors d'une saison de Ligue 1 depuis 1996-97 (5e aussi) 🤩 ! pic.twitter.com/yI4xexSrLC — Racing Database 🥨 (@1RacingDatabase) January 21, 2019

Une attaque irrésistible

Les joueurs de Thierry Laurey font feu de tout bois. Avec 37 buts, il possède la deuxième meilleure attaque du championnat, loin derrière le PSG mais devant Lille, Lyon ou encore Marseille. Il faut remonter à l'année du titre en 1979 pour voir une attaque strasbourgeoise plus prolifique en Ligue 1 ou première division.

Le Racing n'avait plus marqué 5 buts à l'extérieur en Ligue 1 depuis février 1993 et une autre victoire mémorable 6 à 2 à Nîmes. C'est simplement la douzième fois que c'est arrivé dans l'histoire du club (une fois tous les 87 déplacements).

📊 Monaco a encaissé 5️⃣ buts à domicile en championnat pour... la troisième fois de son histoire seulement 😮 !



▶️ 1-5 v @RCSA (2019)

▶️ 0-6 v Bordeaux (2008)

▶️ 2-5 v Nantes (2000)#ASMRCSApic.twitter.com/tr2eF2a8Vv — Racing Database 🥨 (@1RacingDatabase) January 20, 2019

Enfin, l'une des nouveautés cette saison, c'est que les Strasbourgeois sont aussi efficaces à l'extérieur qu'à domicile : 16 points pris à la Meinau et autant en déplacement.

Le Racing a encore trois matchs excitants au programme en ce mois de janvier chargé. Il jouera ce mercredi 23 janvier en 16èmes de finale de la Coupe de France au Parc des Princes face au PSG. Puis il recevra à deux reprises les Girondins de Bordeaux au stade de la Meinau (d'abord en Ligue 1, le samedi 26 janvier et ensuite pour un affrontement très attendu en demi-finale de la Coupe de la Ligue le mercredi 30 janvier).