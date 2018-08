Strasbourg, France

Après sa bonne entame de championnat à Bordeaux et face à Saint-Etienne (certes à chaque fois en supériorité numérique), les footballeurs strasbourgeois se mesurent ce vendredi soir au Groupama Stadium à l'un des ogres du championnat, l'Olympique Lyonnais qui possède le deuxième budget du championnat (match avancé de la 3ème journée de Ligue 1). Défait à Reims à la surprise générale vendredi dernier, l'OL doit se reprendre sous peine d'être distancé par les autres cadors du championnat.

"Je n'ai pas d'inquiétude particulière, note l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, conforté par le bon début de saison de sa formation. C'est une équipe qui potentiellement est supérieure à la nôtre. On y va pour faire le meilleur match possible et après on ne sait jamais, sur un malentendu, on peut peut-être y arriver. On a encore en tête la victoire de mai (contre Lyon à la Meinau), donc on sait qu'on peut le faire. Mais on sait aussi que si on ne fait pas tout ce qu'il faut, on peut prendre cher."

39 ans sans victoire à Lyon

Nabil Fekir, le champion du monde, fait son retour sous le maillot lyonnais. Son entraîneur Bruno Genesio a indiqué qu'il était apte à débuter la rencontre, tout comme le gardien Anthony Lopes, de retour d'une longue suspension. Le Racing devra faire mentir les statistiques. Il n'a plus gagné à Lyon depuis 39 ans.

📊 Le @RCSA n'a gagné aucun de ses 1⃣8⃣ derniers déplacements à Lyon (5 nuls, 13 défaites) 🙄 ! Son dernier succès remonte au 24 août 1979 (2-0) ! #OLRCSApic.twitter.com/V84KBfNRuI — Racing Database 🥨 (@1RacingDatabase) August 23, 2018

Liénard forfait

Mauvaise nouvelle côté strasbourgeois, le milieu de terrain Dimitri Liénard est forfait. Il s'est blessé au mollet lors de l'entraînement de mercredi, la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. En revanche, l'attaquant Ludovic Ajorque blessé à l'épaule à Bordeaux est de retour. Le milieu de terrain Adrien Thomasson est lui aussi apte au service, même si on lui a posé 18 points de suture au visage après sa spectaculaire blessure à l'arcade sourcilière contre Saint-Etienne.

Lyon - Racing, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace (coup d'envoi à 20h45, avant-match dès 20h).