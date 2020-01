Le Racing Club de Strasbourg cherche à recruter un attaquant cet hiver

Strasbourg, France

Si le Racing Club de Strasbourg a terminé l'année 2019 tambour battant (quatre victoires consécutives, dont trois en Ligue 1), le début de 2020 est moins rose. L'infirmerie s'est brusquement remplie, les deux attaquants Nuno Da Costa et Lebo Mothiba seront notamment absents des pelouses "plusieurs semaines", selon l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey (Sanjin Prcić, Mohamed Simakan et Ivann Botella sont aussi touchés).

Mothiba et Da Costa out plusieurs semaines

Le Sud-Africain Lebo Mothiba s'est blessé au psoas (un muscle qui part du bas du dos et se prolonge jusqu'à la partie antérieure de la cuisse) lors du dernier match avant la trêve face à Saint-Etienne, il avait été remplacé à la mi-temps par Nuno Da Costa. L'attaquant capverdien du Racing est lui touché au genou, il s'est fait mal lors du dernier entraînement de l'année 2019.

Face à cette pénurie d'attaquants, le club strasbourgeois envisage donc de se renforcer pendant le mercato d'hiver. "Suivant les opportunités qu'on aura, il pourrait qu'on se bouge, explique l'entraîneur Thierry Laurey. On va voir comment on peut s'adapter à cette situation (NDLR, les blessures de Da Costa et Mothiba), on regarde pour un attaquant, du moins un joueur offensif. On ne va pas faire un joueur pour faire un joueur, il faut que ça soit dans nos cordes et dans nos critères. Pour cette semaine, je pense que ça va faire l'affaire. Mais sur la durée, il faut vraiment qu'on n'ait plus de blessés en attaque".

Le mercato d'hiver strasbourgeois pourrait donc être plus animé que les années précédentes, car le président Marc Keller n'exclut pas quelques départs en cas d'offre intéressante, notamment pour les jeunes joueurs prometteurs (Simakan, Fofana, Sissoko).