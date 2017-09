Le Racing Club de Strasbourg déjà sous pression à Dijon

Plombé par sa série de quatre défaites consécutives, le Racing Club de Strasbourg est déjà contraint de faire un résultat ce samedi à Dijon chez un autre mal-classé (8ème journée de Ligue 1), avant d'entamer un mois d'octobre périlleux.

Entre les matchs où la réussite le fuit (Guingamp, Nantes) et ceux où il déjoue (Amiens), le Racing 19ème et avant-dernier avec 4 points, se retrouve déjà sous pression ce samedi à Dijon, 17ème avec 3 points, face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien.

Pas encore un match à six points

"Tu jouerais ce match à trois journées de la fin, tout le monde te dirait que waouh c'est un match à six points, à douze points même, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. On n'en est pas encore là, mais ça reste un match important. Il faut surtout arrêter la spirale négative".

Pour l'instant, le Racing manque un peu de talent, un peu de réussite, mais le gardien Bingourou Kamara ne veut pas céder à la panique. "Si dès maintenant on commence à s'alarmer comme si on était au pied du mur, ça va être très dur pour le reste de la saison. Il faut positiver, on a une très bonne mentalité dans le groupe et ça va nous aider. Contre une bonne équipe de Dijon, on doit repartir de ce match avec des points, c'est obligé".

Strasbourg et Dijon, même combat

Dijon reste sur un bon match nul ramené de Lyon (3-3), mais avec un peu plus de réussite, le club bourguignon pourrait comme le Racing compter quelques points de plus au classement. "Nos débuts de saison se ressemblent, raconte l'entraîneur dijonnais (et ancien joueur du Racing) Olivier Dall'Oglio. Si tu veux arriver à te maintenir, il faut gagner plus de matchs à la maison. Contre Strasbourg, il faudra aller de l'avant, on risque d'avoir le ballon, mais il faudra faire attention aux contre-attaques".

Un groupe de 19 à Dijon

Thierry Laurey a convoqué 19 joueurs pour ce déplacement à Dijon. Martinez, N'Dour et Foulquier sont toujours blessés ou en phase de reprise. Bahoken, Nogueira et Zohi sont laissés à la disposition de l'équipe réserve.

