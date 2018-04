Strasbourg, France

Après Toulouse et Metz, les footballeurs du Racing Club de Strasbourg jouent un nouveau match crucial dans la course au maintien en Ligue 1, ce samedi soir à Angers (32ème journée de championnat). Le SCO est 13ème avec seulement deux points d'avance sur le Racing 16ème, mais la courbe de forme des deux équipes n'est pas la même. Angers a pris dix points lors de ses cinq derniers matchs de L1, le Racing seulement trois durant la même période.

Enfin une victoire salvatrice ?

Les Strasbourgeois ne comptent que quatre longueurs d'avance sur la zone rouge, à sept journées de la fin et ils n'ont plus gagné depuis près de deux mois en Ligue 1 (dernière victoire contre Troyes le 11 février). "Dès qu'on va gagner un match, ça va donner une embellie, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. _C'est vrai qu'on a quelques points d'avance (sur les relégables), mais ça peut vite fondre, surtout avec le soleil qui revient_. Il reste sept matchs, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Il faut s'arracher pour prendre des points à droite, à gauche et même si on avance un peu plus lentement qu'on aimerait, il faut continuer à avancer".

Retrouver de la sérénité

Les footballeurs du Racing restent sur deux matchs nuls consécutifs. Ils ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras à Toulouse et ils ont pour certains perdu leurs nerfs face à Metz. Le milieu de terrain strasbourgeois Jean-Eudes Aholou estime donc qu'il faut retrouver de la sérénité pour s'en sortir. "Sur les derniers matchs, on n'a pas su maîtriser nos nerfs, il y a eu plein de situations où on aurait pu mieux gérer. Pour les prochains matchs, il faudra être bien calme pour bien gérer les moments clés et pouvoir l'emporter".

Il y aura plusieurs absents à nouveau côté strasbourgeois : Mangane, Lala, Da Costa et Nogueira sont blessés. N'Dour est suspendu.

