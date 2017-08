Le Racing Club de Strasbourg en haut de l'affiche

La chaîne Canal + a organisé un vote sur internet pour savoir quel était le club de coeur des Français en Ligue 1. Les résultats ont été dévoilés dans le quotidien l'Equipe. Le Racing arrive en tête devant Marseille et Lyon.

Avec plus de 128 000 votes, le Racing Club de Strasbourg a été désigné club de coeur des Français du concours organisé sur internet par la chaîne Canal Plus.

"Le Racing a la sympathie de nombreux amateurs de football"

"Ce concours a surtout une valeur symbolique. Le résultat ne reflète sans doute pas fidèlement la popularité des clubs, les personnes douées en informatique pouvant rajouter des votes. Mais ce qui compte c'est que le Racing, vue sa renaissance, a la sympathie et le respect de nombreux amateurs de football", a réagit Philippe Wolff, président de la fédération des supporters du Racing sur France Bleu Alsace.

🏆 Poussé par ses formidables supporters, le Racing termine #enhautdelaffiche et remporte le sondage @canalplus/@lequipe ! Bravo et Merci 👏💙 pic.twitter.com/REVPNaE6tb — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) August 31, 2017

Le Racing Club de Strasbourg sait qu'il peut compter sur ses supporters "le nombre d'abonnés a battu un record cette saison, les supporters restent nombreux et fidèles. Un club sans supporters ne peut pas vivre sur la durée et ça les dirigeants du RCSA l'ont bien compris", poursuit Philippe Wolff qui va suivre de près le projet de rénovation de la Meinau. Le président du club Marc Keller annonçait sur France Bleu Alsace son intention de passer à 33 000 places assises. "Un projet tout à fait cohérent et raisonnable", estime le président de la fédération des supporters.