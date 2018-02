Strasbourg, France

Retrouver la grinta de l'automne

Les Strasbourgeois ont remporté leurs deux matchs de Coupe de France en ce début d'année, mais ils restent sur quatre défaites lors des cinq dernières rencontres de Ligue 1. Ils sont toujours 12èmes avec 27 points, mais c'est un classement en trompe-l'oeil, ils ne comptent plus que trois longueurs d'avance sur le 18ème Troyes (et barragiste) et quatre sur Toulouse 19ème (et premier relégable). Le Racing enchaîne deux matchs à domicile face à des équipes à la lutte pour le maintien, Bordeaux puis Troyes, et le gardien de but Bingourou Kamara espère faire coup double : "Prendre six points sur six ça serait magnifique. Six points, c'est l'objectif on ne va pas se mentir. Entre nous, on se dit "les gars faut faire attention c'est un championnat serré", mais je ne pense pas que le doute plane. Il faut une forte remise en question collective et de fortes remises en question individuelles, c'est comme ça qu'on va s'en sortir".

Bordeaux, plus la même équipe

Bordeaux 9ème (avec 29 points) n'est plus l'équipe moribonde que le Racing avait balayée 3 à 0 au match aller. Renforcés par quatre recrues hivernales, les joueurs du nouvel entraîneur Gustavo Poyet viennent de battre deux équipes du top 5, Nantes et Lyon. "Ca serait prétentieux de dire qu'on obtiendra un maintien tranquille, précise le président des Girondins Stéphane Martin. Je pense que l'équipe a été bien renforcée au mercato. Il y a eu un concours de circonstances qui ont fait qu'en première partie de saison, on n'est pas là où on devait être. On est à 5 points du 6ème et à 5 points du 19ème, on espère basculer du bon côté, je suis convaincu que le groupe a la qualité pour le faire".

Liénard et Gonçalves suspendus

Le défenseur Bakary Koné et l'attaquant Stéphane Bahoken font leur retour dans le groupe strasbourgeois pour ce match face à Bordeaux, en lieu et place de Dimitri Liénard et d'Anthony Gonçalves suspendus.

Racing - Bordeaux, un match à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace à partir de 20 heures. La soirée sport débute à 19h30.