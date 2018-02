Strasbourg, France

En match avancé de la 27ème journée de Ligue 1, le Racing défie ce vendredi soir Montpellier au stade de la Meinau. Les Strasbourgeois, 14èmes avec seulement 4 points d'avance sur la zone rouge, luttent pour le maintien, alors que Montpellier, surprenant 6ème, postule à une place européenne.

Pas encore de calculs

On est entré dans le dernier tiers du championnat, il reste douze matchs et il manque grosso modo quatre victoires au Racing pour assurer le maintien en Ligue 1, mais il est trop tôt pour sortir la calculatrice estime l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. "Je connais un peu le travail qui est fait par les journalistes et les supporters, c'est de dire que là on peut prendre un point par ci, peut-être là on pourra en prendre trois, oh celui-là c'est mort et on essaie de faire le total à la fin, parfois il manque un point au total, quelque fois même il y a un point de trop. Nous, on va juste s'atteler à prendre les trois points contre Montpellier, mais ça va être compliqué, c'est une équipe difficile à tordre à l'extérieur, très performante et réaliste".

Montpellier très solide à l'extérieur

Recevoir Montpellier, c'est tout sauf un cadeau. Depuis le mois de septembre, les Héraultais n'ont perdu qu'un seul match de ligue 1 à l'extérieur, c'était au parc des Princes. Le Racing devra faire preuve d'ingéniosité pour percer le coffre fort montpelliérain. L'équipe entraînée par Michel der Zakarian possède la deuxième meilleure défense du championnat et ce candidat au maintien en début de saison postule désormais de manière surprenante à la 5ème place qualificative pour la Coupe d'Europe.

Terrier de retour, Gonçalves out

L'attaquant strasbourgeois Martin Terrier est de retour dans le groupe. En revanche, Gonçalves, Nogueira et Mangane sont blessés et forfaits.

🚨 #RCSAMHSC | 18 Strasbourgeois retenus pour affronter le @MontpellierHSC ce vendredi à 20h45 en ouverture de la 27e journée de @Ligue1Conforama ⤵️https://t.co/6XxlKjYPvapic.twitter.com/urbhcHVxPV — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 22, 2018

Racing- Montpellier un match à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace à partir de 20h. Coup d'envoi à 20h45.