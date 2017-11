Le Racing Club de Strasbourg face à Rennes : renouer avec la victoire à la Meinau trois mois après

Sans succès en Ligue 1 au stade de la Meinau depuis le 13 août face à Lille, le Racing espère renouer avec la victoire ce samedi face à Rennes. Les Bretons viennent de changer d'entraîneur, mais ils restent sur une série de trois victoires consécutives en championnat.

Le Racing a un besoin impératif de points! Seulement 18ème de Ligue 1, il affronte le Stade Rennais ce samedi soir à la Meinau, après une trêve de 15 jours. C'est la 13ème journée de championnat. Les Bretons restent sur trois succès de suite et sont remontés à la 10ème place. En championnat, le Racing n'a plus connu le goût de la victoire à domicile depuis plus de trois mois. Le seul succès de la saison à la Meinau, c'était face à Lille le 13 août.

Ces dernières semaines, le Racing joue mieux mais ne gagne pas. Un discours que le milieu de terrain strasbourgeois Dimitri Liénard en a assez d'entendre : "Il y a beaucoup de frustration, on s'améliore depuis le début de la saison. On fait souvent de belles choses mais on n'a pas ce qu'on veut à la fin du match. A chaque fois on se dit "c'est pas grave, ça va le faire", mais au bout d'un moment il faut que ça le fasse. Le problème, c'est que tu n'es jamais à l'abri de te faire plomber sur un contre ou une connerie, parce que ça va tellement vite en Ligue 1. C'est ce qui est dur, c'est de rester concentré, d'emballer le match sans ouvrir trop derrière".

Les débuts de Lamouchi sur le banc de Rennes

A Rennes, c'est le gros chambardement! Exit le président René Ruello (qui a démissionné) et l'entraîneur Christian Gourcuff (démis de ses fonctions). Le nouvel entraîneur Sabri Lamouchi sait qu'il est attendu au tournant car son équipe reste sur quatre succès consécutifs (dont trois en championnat). "Je sais qu'il va y avoir un peu de lumière pour mon premier match en Ligue 1 à Strasbourg, explique Sabri Lamouchi. Il y aura encore un peu de lumière pour le match contre Nantes à domicile, puisque c'est le match le plus attendu pour toute une région, et puis après ça se calmera. Si ça peut se calmer avec des points pris, je serai ravi".

Du côté strasbourgeois, il y a beaucoup d'absents. Les deux meilleurs buteurs Nuno Da Costa et Martin Terrier sont suspendus. Benjamin Corgnet, Abdallah N'Dour, Dimitri Foulquier, Pablo Martinez sont toujours blessés.

⚫️ Pour honorer la mémoire de Steven #Keller, les joueurs strasbourgeois porteront tous un maillot floqué "Steven" durant #RCSASRFC. Une minute d'applaudissements sera également respectée avant le coup d'envoi 👏⤵️https://t.co/76hKQ85vBqpic.twitter.com/G6NiY6ZKzy — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) November 17, 2017

Racing-Rennes (coup d'envoi à 20h) c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace ce samedi. La soirée sport débute à 19h30.