Le Racing Club de Strasbourg face au PSG : les raisons d'y croire !

C'est le défi de la saison pour les footballeurs du Racing. Les Strasbourgeois vont essayer samedi d'être la première équipe à faire tomber cette saison le Paris Saint-Germain des Neymar, M'Bappé et Cavani. Il y a quelques (petites) raisons d'y croire.

La comparaison chiffrée entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain fait peur. Le PSG made in Qatar, c'est 540 millions d'euros de budget, 18 fois plus que le Racing made in Elsass. Le Racing compte près de 100 000 abonnés sur Twitter, alors que le seul Neymar est suivi par plus de 35 millions de followers.

Le PSG toujours invaincu

Le fossé entre les deux clubs se traduit aussi évidemment et avant tout sur la pelouse. Le PSG cette saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions, c'est 20 matchs, 18 victoires et 2 nuls (71 buts marqués et 11 encaissés ). De son côté en 16 rencontres, le Racing se contente de 3 petits succès et d'une qualification en Coupe de la Ligue.

Monaco, Lyon ou le Bayern ont tous échoué dans leur mission de battre ce PSG invaincu cette saison. Alors pourquoi le "petit" Racing Club de Strasbourg y parviendrait samedi au stade de la Meinau (16ème journée de Ligue 1), quels sont les (rares) motifs d'espoir ?

La tête à Munich plutôt qu'à Strasbourg ?

D'abord l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey ne cesse de le répéter, il faut espérer un PSG en toute petite forme. Il fera froid samedi au stade de la Meinau, Cavani et Neymar auront peut-être un peu moins envie de jouer et de s'amuser que d'habitude avec leurs adversaires, alors que se profile un rendez-vous plus important en Ligue des Champions à Munich trois jours plus tard.

Les Strasbourgeois doivent s'inspirer de Montpellier qui a défendu bec et ongles un match nul (zéro partout) face à Paris et de Dijon complètement libéré et passé à quelques secondes de tenir en échec les stars parisiennes (défaite 2 à 1).

Autre motif d'espoir, le Racing, poussé par son formidable public, a montré qu'il savait se transcender à la Meinau. L'OM, actuel deuxième de Ligue 1, a pris trois buts et a failli s'incliner.

Une bonne dose d'irrationnel

Sans une bonne dose d'irrationnel, le miracle ne sera pas possible. Alors pourquoi pas un missile en pleine lucarne du chouchou du public de la Meinau Dimitri Liénard? "Le PSG, c'est quand même une autre planète, il faudra quelque chose de surréaliste, rigole le milieu de terrain strasbourgeois. Il faudra un sacré coup de pouce du destin, une victoire 1 à 0, une expulsion, des barres et des poteaux pour Paris".

Il faut espérer aussi que l'histoire bégaie à la Meinau. En Ligue 1, le Racing y compte 10 victoires face au PSG pour seulement 7 défaites, mais Neymar, M'Bappé et Cavani n'étaient pas encore parisiens !