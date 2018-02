Strasbourg, France

Un contexte parisien favorable au Racing?

C'est un Paris Saint-Germain ébranlé par sa défaite 3 à 1 mercredi soir en Ligue des Champions à Madrid, que le Racing Club de Strasbourg vient défier ce samedi au Parc des Princes (26ème journée de Ligue 1). Entre les choix décriés de l'entraîneur Unai Emery et les femmes de joueurs qui s'épanchent sur les réseaux sociaux, certains estiment que la crise couve au PSG, mais ça n'est pas le cas de l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey : "C'est pas parce qu'il y a deux messages sur Instagram, Facebook ou je ne sais quel réseau social, que ça y est, c'est le bazar à Paris ! Non, non, ce sont des joueurs de haut niveau. Ils savent qu'ils ont encore une carte à jouer contre le Real Madrid. Ils vont se préparer durant les trois semaines qui viennent pour être au top sur ce match-là. Et la meilleure façon de se préparer, c'est d'engranger de la confiance dans les matchs qui précèdent cette rencontre. Ca n'est pas la débandade à cause de quelques dissensions supposées dans les vestiaires, _je dis bien supposées. Vous croyez qu'à Barcelone ou à Manchester City, ils font des barbecues toutes les semaines_, non il y a des moments où peut-être même ils se tapent dessus à l'entraînement, voilà c'est comme ça c'est la vie d'un groupe. L'important c'est ce qui va se passer sur le terrain et au niveau du comportement, les joueurs parisiens sont irréprochables sur le terrain".

Le Racing sait marquer contre le PSG

En deux matchs cette saison (Ligue 1 et Coupe de la Ligue), le Racing a déjà marqué quatre buts cette saison au PSG, plus qu'aucune autre équipe. Mais les chances de rééditer l'exploit du match aller, lorsque le Racing a été la première équipe à faire chuter Paris cette saison (victoire 2 buts à 1 à la Meinau le 2 décembre dernier), sont extrêmement faibles. Les Parisiens sont leaders incontestés du championnat avec 12 points d'avance sur Monaco. Ils ont gagné les 12 matchs de Ligue 1 joués cette saison à domicile. Le PSG n'a plus perdu au Parc des Princes depuis presque deux ans et le Racing n'y a tout simple jamais gagné (20 défaites et 6 matchs nuls en Ligue 1).

Le Racing privé de Terrier blessé

C'est la mauvaise nouvelle du dernier entraînement. Martin Terrier est forfait pour ce match au Parc des Princes. L'attaquant s'est blessé à la cheville ce vendredi lors du dernier entraînement (on ne connaît pas encore la gravité de sa blessure). Le défenseur Kader Mangane, touché lors de la rencontre face à Troyes, est également absent. L'entraîneur Thierry Laurey a donc convoqué un groupe de 19 joueurs,avec trois nouveaux par rapport au match de Troyes : Salmier, Nogueira et Zohi.

🚨 #PSGRCSA | Voici la liste des 19 joueurs du Racing qui ont pris la direction de Paris ce vendredi après-midi. Blessé de dernière minute, @Martin_Terrier est forfait ⤵️https://t.co/IzgOFaejrPpic.twitter.com/viZKAnBYKR — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 16, 2018

