Le Racing Club de Strasbourg pour un exploit à Monaco

Le Racing Club de Strasbourg espère déjouer les pronostics ce samedi à Monaco face au champion de France en titre pour la 6ème journée de Ligue 1 de foot. Avec une défense décimée, ça serait un bel exploit de ramener un résultat positif en Alsace.

Sur le papier, il n'y a pas photo. L'AS Monaco ne boxe pas dans la même catégorie que le Racing, même si elle a perdu plusieurs de ses pépites cet été, Kylian M'Bappé en tête. Sèchement battus à Nice 4-0 après une série record de 16 victoires consécutives en Ligue 1, les Monégasques ont bien réagi en arrachant le match nul 1 partout à Leipzig lors de la première journée de Ligue des Champions. Monaco, deuxième de Ligue 1 avec quatre victoires en cinq journées, reste un prétendant au titre, alors que le Racing 18ème, vise uniquement le maintien.

Les statistiques ne plaident pas non plus en faveur du Racing. Sur les 22 derniers matchs de championnat disputés sur Le Rocher, il en a perdu 21 et fait un match nul. Il faut remonter à la saison du seul titre strasbourgeois pour trouver trace de la dernière victoire alsacienne en terre monégasque.

Plus de défenseurs latéraux de métier

Les Strasbourgeois comptent aussi de nombreux absents, particulièrement en défense (trois défenseurs latéraux sont absents, Foulquier et N'Dour blessés, Lala suspendu; l'attaquant Bahoken et le milieu Corgnet également absents blessés).

Mais le Racing a tout à gagner ce samedi sur le Rocher selon l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey : "Même si tu as une chance sur 100, tu vas jouer cette chance à fond. Il faut espérer qu'on soit à 110% et eux à 70% ou 80%, c'est la seule chance que tu as contre des équipes comme ça. Dans tous les compartiments du jeu, ils sont devant nous, ça va un peu plus vite, c'est plus propre, ils ont plus de bouteille. C'est un peu comme quand une équipe amateur de DH ou de CFA 2 affronte des professionnels."

Aaneba pour la première fois dans le groupe

Thierry Laurey a retenu les 18 joueurs suivants pour le déplacement à Monaco. Kamara, Oukidja, Aaneba, Salmier, Seka, Koné, Mangane, Martinez, Aholou, Martin, Grimm, Liénard, Gonçalves, Da Costa, Saadi, Sacko, Blayac et Terrier.

Monaco - Racing, une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Alsace ce samedi à 17 heures.

Racing - OM le dimanche 15 octobre à 21h

Et puis on connaît la date du premier choc de la saison à la Meinau : le match entre le Racing et Marseille a été fixé au dimanche 15 octobre en soirée à 21 heures.