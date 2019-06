Le Racing club de Strasbourg reprend l'entraînement, un premier départ officialisé

Strasbourg, France

C'est déjà la rentrée le Racing ! L'heure de la reprise a sonné pour les Strasbourgeois, premier club de Ligue 1 à reprendre l'entraînement. Dimanche 23 juin en fin d'après-midi, un petit public est venu les accueillir après quatre semaines de pause. Des vacances courtes alors que le Racing débutera par le deuxième tour préliminaire de l'Europa League dès le 25 juillet à la Meinau. L'adversaire des Strasbourgeois sera soit le Maccabi Haifa FC (Israël) ou le NS Mura (Slovénie).

Un été qui s'annonce chargé si le Racing passe les tours, alors qu'il manque encore pas mal de joueurs : plusieurs sont retenus avec leur sélection nationale pour diverses compétitions (la CAN, l'Euro espoirs, etc.), et alors qu'aucune recrue n'a encore été annoncée.

Un premier départ : Anthony Gonçalves signe à Caen

C'est le premier transfert estival. Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le Stade Malherbe ont trouvé un accord pour le transfert d'Anthony Gonçalves. Après trois saisons en Alsace, le milieu de terrain de 33 ans signe à Caen pour trois ans (sous réserve de la visite médicale). Le joueur de 33 ans quitte donc la Ligue 1 pour la Ligue 2 puisque le club normand est fraîchement relégué. Thierry Laurey a refusé de commenter les autres départs et arrivées potentiels. Il a seulement confirmé que l'effectif ne devrait pas être bouleversé : "On cherche à la louche cinq joueurs mais nous n'avons pas l'obligation de changer toute l'équipe cette saison" a déclaré l’entraîneur du Racing qui a pas mal recruté les deux saisons passées.