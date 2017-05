Le Racing Club de Strasbourg peut retrouver la Ligue 1 dès ce vendredi à Niort

Pour être certains de monter en Ligue 1 dès ce vendredi, les footballeurs strasbourgeois, leaders de Ligue 2 avec trois points d'avance sur Amiens et Troyes, doivent gagner à Niort et dans le même temps, il faut qu'Amiens (face à Laval) ou Troyes (contre Reims) ne s'impose pas.

La Ligue 1 tend les bras au Racing et ça sera peut-être dès ce vendredi soir lors de l'avant-dernière journée de Ligue 2 de foot. Une victoire à Niort, conjuguée à un faux pas d'Amiens ou de Troyes, permettrait aux Strasbourgeois de retrouver l'élite, neuf ans après l'avoir quittée. Il y a un deuxième scénario, très peu probable, qui permettrait au Racing de valider son billet pour l'élite, c'est de faire match nul à Niort et de voir la plupart de ses poursuivants perdre.

De l'aveu même de l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, la probabilité de voir le Racing rejoindre la ligue 1 dès ce vendredi soir est plutôt faible : "On n'est pas maître du truc si les autres gagnent derrière. Mais on va essayer de franchir un pallier supplémentaire. On ne spécule pas. Il faudra voir comment on a récupéré du match très intense de lundi à Lens".

Garder la tête froide

Thierry Laurey demandera à ces joueurs de faire abstraction du contexte, car c'est la meilleure façon selon lui de passer à côté du match : "Il ne faut pas changer d'attitude, rester calmes, professionnels et concentrés. J'ai toujours dit qu'il fallait garder la tête froide. Certains joueurs sont parfois plus extravertis que d'autres, donc il faut les ramener sur terre. Mais ils ne décollent pas trop haut, ça va, j'arrive encore à les attraper avant que ça décolle trop".

Le milieu de terrain Jérémy Grimm a hâte que le verdict arrive. "On a envie de redonner la Ligue 1 aux Alsaciens et au club. On va tout donner, cravacher à 200% et si on y arrive, ça serait magique et une fierté en particulier pour moi", explique le seul Alsacien de la bande.

En face, Niort 10ème du championnat n'a plus rien à jouer mais aura l'esprit revanchard. Les Chamois s'étaient inclinés 3 à 0 au match aller à la Meinau et la fin de rencontre avait été houleuse avec deux joueurs niortais expulsés. Et puis source de motivation supplémentaire, le club fêtera à l'occasion de ce match le 30ème anniversaire de son accession en Ligue 1.

Aholou forfait

Le Racing sera privé ce vendredi de son milieu de terrain Jean-Eudes Aholou, qui avait perdu connaissance dans un choc à Lens lundi (en plus des absences de N'Dour qui s'est cassé la jambe, de Marester et Gragnic). Vincent Nogueira le remplace dans le groupe.

Les 17 pour le dernier déplacement de la saison. #CNFCRCSAhttps://t.co/L8tQLIbeA7 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) May 11, 2017

Niort - Racing, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace à 20h30. Début de la soirée sport à 20h. 3000 supporters suivront aussi le match sur écran géant au Rhénus. Les billets gratuits se sont écoulés en moins de deux heures ce jeudi matin.