Le Racing Club de Strasbourg, roi du suspense en fin de saison depuis une grosse décennie

Les footballeurs strasbourgeois sont des experts dans l'art du suspense et pour jouer avec les nerfs de leurs supporters. Vous allez me dire que le dénouement d'une saison, c'est rarement avant la toute fin d'un championnat. Mais le Racing bat sans aucun doute des records en la matière.

Dix fois sur les treize dernières saisons, le Racing joue son avenir sur l'un des deux derniers matchs

Si l'on part de la saison 2008-2009, ce match décisif contre Lorient ce dimanche 23 mai s'avère être la dixième fois où le Racing joue son avenir sur la dernière ou l'avant-dernière journée de Ligue 1. Dix fois sur les treize dernières saisons, ça en fait un paquet de matchs tendus, à émotions fortes, où ça s'est bien passé parfois (à quatre reprises), mal aussi un peu plus souvent (cinq fois). Petite plongée dans le passé à suspense du Racing.

De la désillusion à Montpellier en 2009 au coup-franc pour l'éternité de Liénard en 2018

Le souvenir le plus récent et le plus marquant reste évidemment le coup-franc de Dimitri Liénard contre Lyon (victoire 3-2). Un coup-franc rentré dans la légende et qui a assuré le maintien du Racing en Ligue 1 en 2018, lors de l'avant-dernière journée de championnat.

Ça s’était bien fini aussi l’année précédente. Les Strasbourgeois valident leur montée en L1 en mai 2017, grâce à un succès lors de l’ultime journée de Ligue 2 contre Bourg-en-Bresse (succès 2-1).

En 2016, un match nul à Belfort (un zéro partout bien pourri) lors de l’avant-dernière journée lui permet de renouer avec la Ligue 2.

En 2013, c’est à Epinal que le Racing assure in extremis son accession en National en battant Raon-l’Etape (3-2).

Entre 2009 et 2015, les fins de saison n'ont guère souri au Racing

Mais le rayon désillusions de dernière minute est bien fourni aussi, jugez plutôt.

En 2009 d'abord, le Racing perd son ultime match à Montpellier (2-1), qui lui pique ainsi le billet pour la Ligue 1.

L'année suivante, une défaite de triste mémoire 2 à 1 à Châteauroux (entraîné par Jean-Pierre Papin) propulse le club pour la première fois en National.

En 2011, le Racing est exempt lors de la dernière journée de National et il voit Guingamp décrocher le dernier sésame pour la Ligue deux, grâce à une victoire à Rouen. Un dénouement que Laurent Fournier et ses joueurs ont vécu depuis leur canapé.

Enfin, Colomiers reste un mauvais souvenir pour les fans strasbourgeois. En 2014, le Racing s’y incline lors de l'avant-dernière journée (2-1) et est rétrogradé en CFA avant d’être repêché. Puis l’année suivante, en clôture de championnat, une victoire face au même adversaire à la Meinau (2-0) ne suffit pas pour remonter en ligue 2.