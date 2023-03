Le Racing Club de Strasbourg s'impose face à l'AJ Auxerre et se donne de l'air au classement

C'était un match à ne pas perdre et le Racing l'a gagné. Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, les hommes de Frédéric Antonetti ont battu l'AJ Auxerre (2-0) après une match plein devant ses supporters.

Nyamsi et Diallo buteurs

Dès la 5e minute, le défenseur Gerzino Nyamsi a mis les siens sur les bons rails d'une frappe magistrale . Après avoir manqué un penalty (21e) le serial buteur Habib Diallo s'est racheté en fin de match en réceptionnant un centre de Sanson (86e).

Strasbourg conforte sa 15e place en Ligue 1 et se donne de l'air avec désormais trois points d'avance sur le premier relégable, qui n'est autre que son adversaire du jour, l'AJ Auxerre. L'opération au classement est d'autant plus belle que deux autres concurrents directs, Brest et Troyes ont fait match nul (2-2) et qu'Ajaccio (19e) a perdu contre Monaco (0-2).

Après la trêve internationale, le Racing devra batailler pour aller chercher des points à l'extérieur face à Monaco.