Le Racing Club de Strasbourg s’offre du rab en Coupe de la Ligue en gagnant 1 à 0 à Nantes

Nantes, France

Au stade de la Beaujoire, le Racing remanié (avec notamment les titularisations de Kamara, N'Dour, Corgnet, Zohi, Da Costa) n’a pas été brillant, mais efficace, comme à Bordeaux en championnat dimanche dernier. Le gardien Bingourou Kamara a effectué les deux - trois arrêts qu’il fallait et l'attaquant Nuno Da Costa a inscrit le seul but de la rencontre à la réception d'un centre d'Abdallah N'Dour (77ème minute). Grâce à ce deuxième succès consécutif sur ce score de 1 à 0, le Racing s'est offert le droit de disputer les quarts de finale de la Coupe de la Ligue à Reims.

Kamara décisif comme la saison passée

"On était venus ici avec la seule idée de se qualifier, confie Bingourou Kamara, le héros strasbourgeois de la précédente édition de la Coupe de la Ligue. On a été efficaces, Nuno (Da Costa) a mis un beau but quand il le fallait et j'ai eu la chance de faire deux bons arrêts, qui nous ont maintenu dans le match. C'est un petit pas de plus dans la compétition. On verra où nous ça mènera. Ça rappelle de bons souvenirs de rejouer avec le ballon spécial de la Coupe de la Ligue, mais bon on est passé à autre chose. Le trophée on l'a, il restera toujours, mais il faut continuer à avancer et à penser à l'avenir".

Un outsider parmi les huit derniers qualifiés

En quarts de finale, les Strasbourgeois tenants du trophée joueront donc à Reims le 7 ou le 8 janvier prochain. "On ne se considère pas comme les tenants du titre, analyse l’entraîneur du Racing Thierry Laurey. On se considère comme des outsiders,qui jouent des matchs pour essayer de créer la surprise. On n'était pas favoris à Nantes et on a gagné. On ne sera pas favoris non plus à Reims, on jouera notre chance et on verra ce qu'il en sera. Il y a encore suffisamment de gros calibres dans cette coupe pour qu'on sache que ça sera compliqué".

L'avion du Racing cloué au sol à Nantes

Avant de profiter de la trêve de Noël, les Strasbourgeois disputeront un dernier match de championnat samedi à la Meinau face à Saint-Etienne. Ils n'ont pas pu rentrer dans la nuit en avion, à cause de l'épais brouillard qui recouvrait l'Alsace. Ils devraient rentrer dans la matinée de ce jeudi.