Le Racing club de Strasbourg sauve sa place en Ligue 1

Comme souvent, il aura fallu attendre le dernier match de la saison pour connaître le sort du Racing club de Strasbourg. Cette fois, les joueurs alsaciens sont sauvés ! Strasbourg jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Lors de la dernière journée de championnat Strasbourg a fait match nul contre Lorient (1-1), ce dimanche au stade de la Meinau. Un match nul, très insipide, qui suffisait à assurer le maintien.

Le Racing termine 15e de Ligue 1 à l'issue de cette saison 2020-2021 très compliquée, épuisante, perturbée par le coronavirus et quasiment sans public. Les Strasbourgeois qui offrent ainsi une belle sortie à leur entraîneur, Thierry Laurey, qui termine ainsi son contrat avec le Racing.

Les supporters présents et démonstratifs avant le match

Strasbourg soutenu pour ce dernier match par ses supporters. Un millier de personnes ont escorté le bus des joueurs du Racing jusqu'au stade de la Meinau en début de soirée, avec pétards, fumigènes et chants pour encourager leur équipe. Même le chanteur strasbourgeois Matt Pokora y est allé de son tweet pour encourager les ciels et blancs : "Une pensée pour le @RCSA. Force pour aujourd’hui les gars. Ce club et ses magnifiques supporters doivent rester en ligue 1 ! Allez Racing !"

