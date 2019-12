Le Racing Club de Strasbourg se déplace à Bordeaux : enfin un "gros" au tableau de chasse cette saison ?

Strasbourg, France

Depuis son retour dans l’élite il y deux ans et demi, le Racing Club de Strasbourg avait pris pour habitude d’accrocher les cadors à son tableau de chasse (qui a oublié les succès face au PSG ou Lyon à la Meinau?) et dans le même temps de peiner face aux plus "petites" équipes. Cette saison, c’est tout l’inverse. Les Strasbourgeois ont perdu contre les quatre premiers du classement. Ils n’ont battu que deux équipes du top 10 (Nantes et Montpellier), mais ils ne comptent que trois défaites contre des formations de la seconde moitié de classement, considérés comme leurs adversaires directs dans la course au maintien (Angers, Brest et Dijon).

« On va à Bordeaux pour prendre quelque chose, mais nous, on prend les points contre qui on peut, c’est un peu ça, raconte l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Cette saison, c’est vrai qu’on a un peu plus de réussite face aux « petits » et contre les clubs plus huppés, on a eu plus de difficultés. Ça n’est pas une fin en soi, ce sont des choses qui peuvent s’inverser. Je dirais qu’on a surtout eu un peu moins de réussite, à Paris ou contre Lyon. Pour quelles raisons ? On n’a pas tout identifié. Bon, contre les clubs de « notre championnat », ça s’est plutôt bien passé, on ne va pas faire la fine bouche. »

Resserrer les boulons en défense

Les Strasbourgeois essaieront d’inverser la tendance ce dimanche après-midi (15h) à Bordeaux, excellent cinquième de Ligue 1, alors que les tensions sont importantes dans les coulisses, entre actionnaires et supporters. C'est une équipe qui leur réussit bien, ils restent sur deux victoires en championnat en Gironde (2-0 et 3-0). Ils devront contenir la pétaradante attaque des Bordelais, la deuxième du championnat. Et il faudra trouver un équilibre sur le terrain. Car si l’attaque alsacienne a elle longtemps été en berne et la défense performante, c’est désormais l’inverse. Depuis un mois, le Racing a inscrit quatre buts à trois reprises. Mais il a aussi encaissé neuf buts lors de ses trois dernière rencontres. Face au système de jeu atypique de Bordeaux (en 3-4-2-1), Thierry Laurey pourrait revenir à une défense à cinq.

Le Racing, avare en matchs nuls

Si vous voulez parier sur le score de ce match, il ne vaut mieux pas pronostiquer un match nul. Depuis le premier septembre et son partage des points face à l'AS Monaco (2-2), le Racing n'a fait que gagner ou perdre en Ligue 1 (six victoires, pour sept défaites). "C'est comme ça, on a toujours joué pour gagner des matchs, mais en ce moment, bizarrerie des résultats, on a que des victoires ou des défaites, analyse Thierry Laurey. Mais, dans un championnat serré comme celui de cette saison, il vaut mieux gagner des matchs, plutôt que de répéter les matchs nuls. Ça me fait surtout rire, car l'an dernier on nous a accusé de ne jouer que les matchs nuls. Cette année, on perd, on gagne, on fait surtout ce qu'on peut".

Simakan, absent quatre à six semaines

Plusieurs joueurs du Racing sont forfaits pour ce match à Bordeaux. Le jeune défenseur Mohamed Simakan, très en forme ces derniers temps, souffre d’une inflammation d’un tendon du genou et sera absent entre quatre et six semaines. Lebo Mothiba a mal aux adducteurs et le milieu de terrain Jeanricner Bellegarde est touché au genou depuis le match à Brest.

Bordeaux - Racing, c'est à vivre dès 14h30 ce dimanche sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 15h.