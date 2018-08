Strasbourg, France

Le Racing Club de Strasbourg et Lille ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant international sud-africain Lebo Mothiba (22 ans). Il devait signer ce jeudi un contrat de trois saisons avec le club strasbourgeois.

Le Racing opportuniste

Le président du Racing Marc Keller et l'entraîneur Thierry Laurey n'ont cessé de le rappeler depuis plusieurs semaines, la quête d'un attaquant de bon standing n'est pas chose aisée. Alors que le mercato estival s'achève vendredi à minuit, le club strasbourgeois a su profiter d'une opportunité intéressante venue du Nord (comme souvent ces dernières saisons après les prêts de Baptiste Guillaume et Martin Terrier). En difficulté financière et pour répondre aux exigences de la DNCG, le LOSC s'est trouvé dans la nécessité de vendre.

De source lilloise et selon l'AFP, le club de Gérard Lopez va empocher quatre millions d'euros pour cette vente de Lebo Mothiba. Mais le contrat prévoirait une clause de rachat prioritaire pendant deux ans pour le LOSC. Le club lillois percevrait aussi 50% du montant du prochain transfert du Sud-Africain, si le Racing le revend. (Au lieu d'aligner 7 ou 8 millions d'euros, le Racing va donc en payer la moitié, ce qui arrange dans l'immédiat le club lillois et permet au club strasbourgeois d'attirer à moindre frais Mothiba, quitte à devoir reverser plus tard de l'argent au LOSC sur la revente).

Qui est Lebo Mothiba ?

Lebo Mothiba est arrivé en provenance d'Afrique du Sud à Lille, à l'âge de 18 ans, en 2014. Il a signé son premier contrat pro à l'été 2016. Sevré de temps de jeu, il a été prêté en janvier 2017 à Valenciennes en Ligue 2. La saison passée, il inscrit 8 buts en 20 matchs avec le VAFC. En janvier dernier, il est rapatrié en urgence au LOSC, alors en grande difficulté sportive. Le club lillois, interdit de recrutement, ne pouvait que faire revenir des joueurs prêtés pour se renforcer. Avec 5 buts en 14 matchs, il contribue au maintien de Lille dans l'élite (au total sur la saison passée, il a marqué 13 buts en 34 matchs de championnat, Ligue 1 et Ligue 2).

D'après un suiveur du club nordiste, Lebo Mothiba est considéré comme un "joueur puissant, finisseur, meilleur en pivot que dans la profondeur, il a beaucoup progressé depuis son arrivée, même s'il est encore un peu brut de décoffrage techniquement. Il était très apprécié pour sa personnalité, il a un état d'esprit exceptionnel. Il n'est jamais négatif et c'est un battant sur le terrain". Cette saison, il a déjà inscrit un but lors de la première journée face à Rennes.