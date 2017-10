Le Racing Club de Strasbourg veut confirmer ses progrès à Nice

Toujours en panne de victoire depuis la deuxième journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg a prouvé contre Marseille qu’il pouvait rivaliser avec les cadors du championnat. Il entend faire déjouer Nice ce dimanche à l’Allianz Riviera.

Le Racing Club de Strasbourg est à la traîne au classement, (seulement 18ème à l’entame de cette 10ème journée de Ligue 1), il court derrière une victoire depuis plus de deux mois, mais il a montré des progrès intéressants face à l’OM (3 buts partout), qu’il espère confirmer ce dimanche à Nice à l’Allianz Riviera (coup d’envoi à 15 heures). Troisièmes la saison passée, les Niçois connaissent eux aussi un début de saison compliqué et pas conforme à leurs ambitions. Ils sont 14èmes (avec 10 points) alors qu'ils visaient le haut de tableau.

Le Racing n’a pris que deux points en cinq déplacements cette saison et il devra reproduire le même type de prestation que face à l’OM pour espérer un résultat positif à Nice. « On ne peut pas dire "on va aller à l’extérieur et faire la musique", raconte l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. On n’a pas de marge pour ça. Le match de Marseille nous a donné une idée du rythme, des efforts qu’il fallait faire et de l’exigence qu’il fallait avoir pour pouvoir rivaliser avec ces équipes-là. J’espère que ça va nous faire passer un pallier mental, une barrière pour parvenir à prendre des points ».

Le Racing n’aura pas la tâche aisée à Nice avec ses stars Balotelli ou Sneijder. En l’espace de 3-4 ans, l’OGC est devenu une place forte du foot français même si le club azuréen reste sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues et pour l’instant, il n’a pas les résultats escomptés cette saison. « C’est dur à digérer, on fait trop d’erreurs, on encaisse trop de "goals" inattendus. Il faut que les joueurs restent sereins et ne culpabilisent pas. C’est dur pour tout le monde, mais il faut relativiser », explique l’entraîneur niçois Lucien Favre.

L’entraîneur Thierry Laurey a convoqué le même groupe de 18 joueurs que face à l’OM. Mangane, Martinez, N’Dour et Corgnet sont blessés et absents tout comme Saadi.

