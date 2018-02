Strasbourg, France

Le Racing et Grenoble, destins croisés

Le Racing Club de Strasbourg et le Grenoble Foot 38 avaient connu la même mésaventure, une relégation administrative en CFA 2 en 2011. Deux ans plus tard, ils se sont retrouvés à la lutte pour la montée en national. Dans un match décisif, le 11 mai 2013, le Racing s'était imposé 1 à 0 à Grenoble (but de Coulibaly). C'était jusqu'à aujourd'hui le dernier affrontement entre les deux équipes. Dans la foulée, les Strasbourgeois arracheront leur accession en national. Les Grenoblois devront attendre 4 ans. Pendant ce temps, le Racing a retrouvé la Ligue 2 puis la Ligue 1. Le GF 38 voudra donc prendre une forme de revanche sur l'histoire ce jeudi soir.

Tout d'un match piège

Troisième de national, meilleure défense de son championnat, Grenoble rêve de frapper un grand coup dans un stade des Alpes qui devrait accueillir entre 12 et 15 000 spectateurs, sevrés de football de haut niveau. Les Strasbourgeois qui enchaînent les contre-performances en championnat savent que cette rencontre peut se transformer en traquenard, comme l'an passé à Avranches, où ils avaient été éliminés au même stade de la compétition. "On sait que ça pet mal tourner, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Mais c'est aussi le charme de la Coupe de France. On y est préparés, on essaie de tout verrouiller pour que les garçons soient prêts mentalement, physiquement, mentalement, mais quelquefois il peut y avoir des aléas ou une équipe qui est survoltée en face. Mais après les équipes de Ligue 1 se doivent de jouer le coup à fond. Marseille n'a pas fait de pitié, Paris n'a pas fait de pitié".

Le premier quart de finale depuis 2002 ?

Les joueurs du Racing sont conscient aussi qu'en cas de qualification pour les quarts de finale, il n'y aurait plus que deux petits matchs à gagner pour jouer au Stade de France. " On a tous envie d'aller loin, c'est une belle aventure la Coupe de France, s'enthousiasme le milieu de terrain strasbourgeois Vincent Nogueira. Quand on voit au stade où on en est, il ne manque plus énormément de matchs pour titiller le Stade de France. Donc forcément pour les joueurs qui jouent moins et amenés à jouer ce type de matchs, clairement on a envie d'aller un peu plus loin et montrer qu'on peut faire de belles choses aussi". Le Racing n'a plus atteint le stade des quarts de finale de la Coupe de France depuis 2002 (défaite à Sedan).

Saadi blessé, Mangane, Foulquier et Martin au repos

L'attaquant strasbourgeois Idriss Saadi est forfait sur blessure, touché aux adducteurs. Anthony Gonçalves et Dimitri Liénard, qui étaient suspendus, font leur retour. Alexandre Oukidja sera aligné dans les buts. Kader Mangane, Dimitri Foulquier et Jonas Martin sont laissés au repos. Les jeunes Ismaël Aaneba et Kevin Zohi sont convoqués.

Grenoble Racing, une rencontre à vivre en intégralité ce jeudi soir sur France Bleu Alsace à partir de 21 heures.