Le Racing Club de Strasbourg veut faire sauter le verrou nantais

Le Racing va essayer d'interrompre sa série négative de trois défaites consécutives en Ligue 1 face à Nantes ce dimanche au stade de la Meinau. Il faudra réussir à percer le coffre-fort des Canaris, qui restent sur quatre rencontres sans encaisser de but.

L'heure n'est pas encore à l'inquiétude, mais le Racing se retrouve déjà sous pression pour la réception de Nantes ce dimanche au stade de la Meinau (7ème journée de Ligue1). Les footballeurs strasbourgeois restent sur trois défaites consécutives et sont 19èmes et avant-derniers du classement avec 4 points, tandis que Nantes pointe à la 7ème place avant le début de la journée.

Que chacun donne un peu plus

Pour éviter de traîner dans les profondeurs du classement, l'entraîneur du Racing Thierry Laurey réclame une réaction de ses joueurs : "Ca va être primordial de décrocher la timbale. Je veux qu’on se fasse un peu plus respecter et que chacun donne un peu plus. Sinon, ça va s’avérer compliqué. Les autres ont une puissance, une vitesse d'exécution supérieures à nous, il va falloir qu'on trouve une parade à tout ça".

Nantes le gagne-petit

Les Nantais, entraînés par l'Italien Claudio Ranieri, présentent une défense de fer (4 buts seulement encaissés). Ils ont remporté leurs trois rencontres sur le même score 1 à 0 (à Troyes, à Montpellier et face à Caen). Ils n'ont d'ailleurs marqué que trois buts depuis le début de la saison.

Les Strasbourgeois sont toujours privés de plusieurs joueurs blessés (Foulquier, Martinez, N'Dour et Bahoken). Thierry Laurey a convoqué un groupe élargi de 20 joueurs : Kamara, Oukidja, Aaneba, Koné, Lala, Mangane, Salmier, Seka, Aholou, Corgnet, Gonçalves, Grimm, Liénard, Martin, Nogueira, Blayac, Da Costa, Saadi, Sacko et Terrier.

Nantes - Racing c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace , coup d'envoi à 17 heures.