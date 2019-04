Le Racing Club de Strasbourg veut poursuivre la fête à la Meinau face à Reims

Strasbourg, France

Les joueurs du Racing présenteront leur Coupe de la Ligue ce mercredi soir à partir de 18 heures à leur fidèle public de la Meinau, juste avant le match en retard de la 30ème journée de Ligue 1 face à Reims. Dix minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, à 18h50, Jérémy Grimm et Jonas Martin, deux joueurs longtemps blessés, feront un tour d'honneur avec le trophée.

Même si l'entraîneur Thierry Laurey devrait pas mal faire tourner son effectif, ce match s'annonce compliquée, car les jambes risquent d'être lourdes et car l'adversaire réalise une saison magnifique. Les Rémois, pourtant promus, sont 6èmes de Ligue et restent sur une impressionnante série de treize matchs sans défaite en championnat. "Ce match vient un peu tôt, analyse le défenseur strasbourgeois Lionel Carole. On aurait préféré jouer une semaine après pour réellement savourer. Maintenant, on reste compétiteurs et on est impatients de pouvoir jouer, d'autant plus qu'on joue à domicile, et on a encore plus de montrer notre valeur et de pouvoir continuer cette fête. Oui il y a de la fatigue, mais il peut aussi y avoir de l'euphorie et quand il y a de l'euphorie, tout est possible".

Un top 10 en fin de saison ?

Le Racing doit encore disputer neuf matchs de Ligue 1 avant la fin de la saison et l'entraîneur Thierry Laurey espère terminer dans la première moitié de tableau. Le club strasbourgeois est actuellement dixième.

Racing - Reims, un match à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace à partir de 18h30, coup d'envoi à 19h.