Le Racing Club de Strasbourg veut poursuivre sa marche en avant à Guingamp

Après une victoire et un match nul, le Racing espère poursuivre sa bonne série ce dimanche après-midi au stade du Roudourou à Guingamp. Le club strasbourgeois a enregistré l'arrivée du défenseur central burkinabé Bakary Koné, avant peut-être celle d'un autre défenseur Dimitri Foulquier.

Il ne sera pas du voyage chez son ancien club, l'En Avant Guingamp, mais Bakary Koné est officiellement strasbourgeois depuis ce samedi. Le défenseur central burkinabé de 29 ans (passé par Guingamp et Lyon) est prêté une saison par le club espagnol de Malaga.

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey s'est réjoui de cette arrivée: "Ca fait quand même un petit moment qu'on cherchait un défenseur axial, c'est un profil intéressant pour nous. Un garçon qui a fait 5 ans à Lyon ça n'est pas anodin".

Le foot c'est comme le vélo

Peu utilisé à Malaga, Bakary Koné a aussi été opéré en février d'une calcification au niveau du talon. Il n'a joué récemment qu'en sélection nationale du Burkina Faso (double affrontement avec le Sénégal la semaine prochaine dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018), mais il estime pouvoir être rapidement opérationnel : "Le foot c'est comme le vélo ça ne s'oublie jamais. Je suis en pleine forme, je me suis bien entraîné. J'ai hâte de retrouver la compétition. Le Racing a un bon projet je n'ai pas hésité à venir et j'espère apporter mon expérience de la Ligue 1".

Et bientôt Foulquier?

Avec cette neuvième recrue, l'effectif du Racing est quasiment au complet. Thierry Laurey a confirmé qu'il espérait finaliser rapidement une autre arrivée, celle du défenseur latéral Dimitri Foulquier. Le joueur de 24 ans a été transféré de Grenade à Watford et il pourrait être prêté au Racing.

Les footballeurs strasbourgeois, qui restent sur un match nul et une victoire, jouent dimanche après-midi au stade du Roudourou à Guingamp (4ème journée de Ligue un). Ils comptent quatre points, un de plus que leur adversaire breton. Les deux clubs font partie des plus petits budgets du championnat (Racing 16ème avec 30 millions d'euros, Guingamp 18ème avec 26 millions).

Le petit chaudron du Roudourou

Guingamp, entraîné par Antoine Kombouaré (un ancien de la maison Racing), reste sur deux défaites face à des cadors, le PSG et Nice et espère donc renouer avec la victoire. L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey sait que la tâche du Racing ne sera pas évidente : "Ca n'est jamais facile de jouer au Roudourou. C'est un petit chaudron, qui est plein, derrière son équipe. Ca n'est jamais évident de maîtriser les choses là-bas. Après on n'est pas dans l'urgence, eux non plus, mais ce sont des points qui peuvent être précieux et aider l'une ou l'autre équipe en fin de saison".

Première apparition de Terrier dans le groupe des 18

Thierry Laurey a procédé à deux changements dans le groupe des 18 pour ce match à Guingamp. Vincent Nogueira blessé et Kevin Zohi sont remplacés par Nuno Da Costa et par Martin Terrier.

Guingamp - Racing, c'est à suivre à partir de 14h30 ce dimanche sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi du match à 15h.