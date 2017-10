Le Racing Club de Strasbourg veut s'éloigner de la zone rouge à la faveur d'un succès contre Angers

Le Racing Club de Strasbourg, qui reste sur une série de quatre matchs sans défaite, entend confirmer sa bonne forme du moment ce samedi face à Angers au stade de la Meinau. Les Strasbourgeois, 17èmes de Ligue 1, espèrent poursuivre leur remontée au classement.

Continuer à surfer sur la bonne vague! C'est l'objectif du Racing Club de Strasbourg, qui reste sur une série de 4 matchs sans défaite (toutes compétitions confondues). Les Strasbourgeois, 17èmes de Ligue 1, affrontent Angers 12ème ce samedi au stade de la Meinau. Cette rencontre de la 11ème journée se jouera à guichets fermés, pour la deuxième fois de suite en championnat après la réception de Marseille.

Angers ne perd pas à l'extérieur

Attention tout de même, avec le PSG, Angers est la seule équipe encore invaincue à l'extérieur en Ligue 1. "L'objectif numéro c'est de prendre des points, insiste l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Si on fait un match pourri et qu'on prend des points ça m'ira. Il faut continuer à s'améliorer face à une très bonne équipe de Ligue 1, difficile à manoeuvrer à l'extérieur. Il va falloir être patient, mais patient ne veut pas dire passif".

A l'image de son meilleur buteur Nuno Da Costa, auteur de trois buts en Ligue 1, le Racing a engrangé de la confiance depuis deux semaines et l'attaquant du Cap-Vert espère prolonger la bonne série : "On a réussi à assimiler ce que le coach veut de nouveau et on a retrouvé l'état d'esprit qu'il y avait la saison dernière. Chacun se bat pour l'autre sur le terrain et c'est la partie fondamentale de notre groupe, c'est l'état d'esprit. On sait qu'on peut battre n'importe qui."

Foulquier blessé et forfait

L'infirmerie du Racing est encore bien pleine. Le défenseur Dimitri Foulquier, qui venait de faire son retour, s'est à nouveau blessé à la cuisse (quadriceps). Il rejoint sur la liste des blessés Mangane, Corgnet, Martinez. Saadi est malade.

Racing-Angers, un match à suivre en intégralité sur France Bleu Alsace. Début de la soirée sport à 19h30, coup d'envoi du match à 20h.