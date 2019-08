Le Racing Club de Strasbourg veut se donner un peu d'air face à Monaco, avant la trêve et la fin du mercato

Strasbourg, France

C'est un duel entre deux équipes qui ont mal démarré leur championnat. Le Racing Club de Strasbourg, 17ème de Ligue 1 de foot, reçoit ce dimanche au stade de la Meinau, Monaco 19ème. Les Strasbourgeois comptent deux points, l'ASM un seul en trois matchs. Une victoire lancerait enfin la saison alsacienne en Ligue 1 et ça ôterait un peu de pression aux joueurs, avant un mois de septembre qui s'annonce ardu avec des confrontations face au PSG, Nantes, Lille et Montpellier. Le constat vaut aussi pour les Monégasques.

Les explications sur ces entames délicates ne sont pas les mêmes. Au Racing, Thierry Laurey n'a pas toujours aligné sa meilleure équipe en championnat pour préserver ses joueurs. Son équipe n'a pas encore trouvé l'allant offensif qui la caractérisait la saison passée (un seul but marqué pour l'instant en trois matchs de Ligue 1). À Monaco, la poisse s'en est mêlé, car un joueur du Rocher a été expulsé sur chacune des trois premières rencontres. L'ASM a tout de même beaucoup recruté en particulier ces derniers jours (Ben Yedder, Lecomte, Aguilar, Gelson Martins, Ben Yedder, Onyekuru, Bakayoko) et présente un effectif talentueux.

La fin d'un long marathon estival

Le Racing joue son dixième match en un peu plus d'un mois (39 jours précisément), ça fait une rencontre tous les quatre jours, souvent sous la chaleur et avant de bénéficier de quelques jours de repos et d'une quinzaine sans match, ils devront donner un dernier coup de collier ce dimanche après-midi. _"_Au bout d'un moment, c'est un peu éreintant, avoue Thierry Laurey. Mais je trouve qu'on a donné le meilleur à chaque fois, c'est ça qui est important à mes yeux. La réalité c'est qu'on n'a pris que deux points en championnat, mais on aurait pu en prendre cinq a minima et le discours ne serait pas le même aujourd'hui. Il va donc falloir cravacher pour chercher des points dans les matchs qui viennent. Ça va être compliqué contre Monaco, parce que tous les jours ils recrutent un joueur, donc forcément au bout d'un moment, ils vont finir par avoir une bonne équipe. L'avantage peut-être c'est de les prendre avant qu'ils soient tous raccords. Mais on s'attend à souffrir".

Suspense pour la fin du mercato

Pour l'instant, l'été a été très calme à la Meinau avec deux départs pour deux arrivées. Mais c'est devenu une habitude, le marché des transferts s'anime dans les toutes dernières heures (le mercato s'achève ce lundi 2 septembre à minuit) et le Racing n'est pas à l'abri de quelques mouvements. Le défenseur Kenny Lala a des envies d'ailleurs, le milieu de terrain Jonas Martin est très courtisé par Rennes et l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey n'exclut pas une bonne affaire de dernière minute : "On n'est pas fermé à ça, ça peut se décanter. Je sais que les gens ici attendent forcément des recrues, parce que s'il n'y a pas de recrues, c'est qu'on ne travaille pas bien. On fait jouer des gamins qui sortent du centre de formation, mais il faut des recrues quand même. On a un effectif plutôt intéressant. Après, il se peut aussi qu'au dernier moment, tu aies une offre pour un joueur, et que le joueur décide de partir et qu'il faudra le remplacer. Et puis on peut aussi aller chercher quelqu'un si on estime qu'on en a besoin dans un domaine précis".

L'été dernier, le Racing avait attiré in extremis l'attaquant Lebo Mothiba dans ses filets en profitant des difficultés financières de Lille. Le Sud-Africain avait brillé en première partie de saison.

Racing - Monaco, c'est à suivre ce dimanche dès 16h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 17h05 au stade de la Meinau.