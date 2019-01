Le Racing Club de Strasbourg vise un nouvel exploit à Paris

Strasbourg, France

Comme on se retrouve ! Le Racing défie une nouvelle fois le PSG ce mercredi soir au Parc des Princes en seizièmes de finale de la coupe de France de football. C'est la cinquième fois en un peu plus d'un an que les deux équipes s'affrontent (toutes compétitions confondues). Le bilan est flatteur pour le Racing : une victoire mémorable, un match nul et deux défaites. Mais les résultats positifs face à l'ogre parisien, le Racing les a réalisés à la Meinau. Cette fois-ci, il faudra essayer de renverser les Cavani, M'Bappé et Neymar au Parc des Princes. Le Racing s'y était lourdement incliné 5 à 2 au printemps dernier en Ligue 1.

"Tout dépend aussi de l'équipe qu'aligne Paris et du degré de motivation des joueurs, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Ce qui pouvait nous arriver de pire, c'est que Guingamp les élimine en Coupe de la Ligue, c'est arrivé. Je pense donc qu'ils n'aient pas trop envie de rigoler en Coupe de France. Mais on n'y va pas en victime. Même si on a qu'une chance sur 100, on va la jouer à fond".

Jonas Martin opéré ce mercredi

Les Strasbourgeois, qui restent sur six victoires consécutives dont cinq à l'extérieur, évolueront avec une formation fortement remaniée. Le Racing devra se passer de Jonas Martin blessé à la cheville gauche (fissure osseuse) et qui sera opéré ce mercredi et absent entre deux et trois mois. D'autres joueurs ont été laissés au repos. : Koné, Sissoko, Ajorque, Thomasson ou encore Kamara. Mitrovic est suspendu. En revanche, l'attaquant prêté par Monaco, Samuel Grandsir, devrait faire ses débuts avec le Racing. Les jeunes du centre de formation, Léon Valentin et Mamoudou Karamoko ont été retenus comme à Grenoble.

📢 #PSGRCSA | Comme lors du tour précédent à Grenoble, le Racing se présentera à Paris en @coupedefrance avec un groupe remanié.

ℹ️ Première convocation pour @SamuelGrandsir :

➡️ https://t.co/adNnNFy1kLpic.twitter.com/6Nseg0yUzr — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 22, 2019

Face à l'ogre parisien, le défi s'annonce évidemment corsé. Le Racing, qui vient de gagner à Lyon et à Monaco après 40 ans de disette, devra encore faire plus fort cette fois. Il ne s'est jamais imposé en 30 rencontres disputées au Parc des Princes, toutes compétitions confondues.

PSG - Racing (coup d'envoi à 21h05), c'est à vivre en intégralité ce mercredi sur France Bleu Alsace.