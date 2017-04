Le Racing Club de Strasbourg vise une nouvelle victoire face au Havre dans sa marche vers la Ligue 1

Les footballeurs strasbourgeois nouveaux leaders de Ligue 2 veulent battre le Havre ce vendredi soir à la Meinau pour un faire grand pas de plus vers la Ligue 1. La rencontre pourrait se joue à guichets fermés (plus de 26 000 spectateurs).

C'est une première cette saison. Le Racing entame une journée de Ligue 2 (la 35ème) dans la peau du leader, une position qu'il veut conforter en s'imposant ce vendredi soir face au Havre au stade de la Meinau. La rencontre pourrait se jouer à guichets fermés (plus de 26 000 spectateurs).

Ne pas griller le joker

A quatre journées du terme, le Racing possède une marge de quatre points d'avance sur le troisième Nîmes. S''il gagne 3 de ses 4 derniers matchs de la saison, il sera sûr de monter. Il bénéficie donc d'un droit à l'erreur, dont l'entraîneur Thierry Laurey ne veut absolument pas entendre parler : "Dire qu'on a un joker, c'est déjà croire qu'on est arrivés. Il ne faut aborder la rencontre avec cette idée-là. Pour moi, c'est le match le plus compliqué car à Lens les joueurs seront prêts, pour Niort l'avant dernier match et le dernier face à Bourg, les garçons seront aussi prêts. Mais celui-là s'annonce piégeux face à la meilleure défense du championnat. On n'a vraiment pas de marge, il faudra être sérieux et efficaces."

L'équipe du Havre, 9ème du classement, n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Elle faisait partie des favoris pour la montée, mais elle a déçu. Au match aller, le Racing avait battu le Havre 1 à 0 en Normandie.

Oukidja incertain

18 joueurs ont été convoqués pour ce match, dont 3 gardiens, une petite incertitude plane sur la participation du titulaire habituel Alexandre Oukidja touché au dos (il ne s'est pas entraîné par mesure de précaution ce jeudi). L'ancien capitaine Ernest Seka est à nouveau dans le groupe. Retour du défenseur Abdallah N'Dour qui était blessé.

Racing - Le Havre, c''est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. La soirée sport commence à 19h30, le match débute à 20h.