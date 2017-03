"On ne peut plus se cacher" : le footballeur du Racing Eric Marester avant le match à Auxerre

Le Racing se déplace à Auxerre ce lundi en match décalé de la 30e journée de Ligue 2. Une victoire permettrait aux strasbourgeois de rester au contact du podium en passant de la 6e à la 4e place. L'AJA est barragiste.

Pour ne pas perdre de terrain sur les premiers, le Racing doit l'emporter ce lundi à Auxerre pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. En cas de succès, ils remonteraient à la 4e place. La "montée" n'est plus un mot tabou pour le défenseur Eric Marester : "C'est vrai qu'on maniait un peu la langue de bois mais aujourd'hui on ne peut plus se cacher. Le maintien est acquis. On est en haut donc je ne vois pas pourquoi on ne jouerait pas la montée".

C'est le match des extrêmes. Le Racing joue la montée alors qu'Auxerre se bat pour le maintien. "Pour avoir vécu les deux situations, la leur est beaucoup plus compliquée parce que tu joues pour la survie d'un club. La pression est largement plus grande" poursuit Eric Marester. Mais les grosses équipes réussissent bien aux auxerrois. L'entraineur Cédric Daury s'attend à "un match très difficile. Maintenant, on a la détermination et l'envie de s'mposer chez nous".

Le gardien Landry Bonnefoi out

Le gardien Landry Bonnefoi, titulaire lors des deux derniers matchs, est blessé et donc forfait pour cette rencontre. Le milieu de terrain Jérémy Grimm fait son retour dans le groupe. Thierry Laurey a convoqué 17 joueurs donc il y en a un qui regardera le match des tribunes. (Oukidja, Schmittheisler, Saad, Seka, Mangane, Marester, N'Dour, Aholou, Grimm, Gonçalves, Liénard, Nogueira, Gragnic, Bahoken, Blayac, Boutaib, Guillaume)

Auxerre - Racing, c'est à suivre à partir de 20h15 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi du match à 20h45.