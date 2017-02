Le Racing doublement revanchard face à Orléans

Le Racing a une double revanche à prendre ce lundi soir face à Orléans au stade de la Meinau, en match décalé de la 25ème journée de Ligue 2. Il doit se racheter de la fessée encaissée mardi dernier à Troyes (4 à 0) et du match aller, où il avait complètement déjoué dans le Loiret (défaite 3 à 1).

Le Racing peut à nouveau s'approcher du podium de la ligue 2 de football, en cas de victoire ce soir face à Orléans au stade de la Meinau, en match décalé de la 25ème journée. Les Strasbourgeois 7èmes pointent à trois points du troisième (Troyes). Les Orléanais ne sont que 17èmes, mais ils restent sur trois victoires consécutives. Ils sont désormais entraînés par l'ancien coach de Colmar Didier Ollé-Nicolle.

10 buts encaissés par le Racing en 4 matchs en 2017

Le Racing a une double revanche à prendre ce soir. Il doit se racheter de sa déculottée mardi dernier à Troyes (4 à 0) et du match aller complètement raté à Orléans et perdu 3 à 1. Pour parvenir à leurs fins, les Strasbourgeois devront resserrer les boulons en défense. Depuis le début de l'année 2017, ils ont encaissé 10 buts encaissés en 4 matchs de championnat.

Retrouver de l'application et de la concentration en défense

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey n'a pas l'intention de bouleverser la composition de sa défense, mais il réclame plus d'attention et de concentration à ses joueurs. "Si t'es obligé de marquer trois ou quatre buts à chaque match pour gagner, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on se dise une bonne fois pour toutes, qu'il ne s'agit pas simplement d'arriver sur le terrain avec un maillot bleu et blanc et que ça va rouler tout seul. Pour améliorer l'efficacité défensive, il faut d'abord se concentrer sur soi, plutôt que de penser à l'arbitrage, à la pelouse, à l'adversaire. Il faut que chacun y mette du sien !"

Mangane et Marester blessés, Aholou suspendu

Trois joueurs du Racing seront absents ce lundi soir : le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou, l'ancien Orléanais, va rater le rendez-vous avec ses ex-coéquipiers, il est suspendu après son expulsion à Troyes. Les défenseurs Kader Mangane (cuisse) et Eric Marester (hanche) sont blessés.

Thierry Laurey a convoqué 17 joueurs: Bonnefoi, Oukidja, N'Dour, Seka, Salmier, Saad, Dos Santos, Grimm, Liénard, Nogueira, N'Doye, Gonçalves, Gragnic, Bahoken, Guillaume, Boutaib, Blayac.

Racing Orléans, un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. La soirée sport débute à 18h30, coup d'envoi de la rencontre à 19h.