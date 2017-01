Le Racing favori face à Epinal en 32èmes de finale de la Coupe de France

Pour leur premier match de l'année 2017, les footballeurs strasbourgeois affrontent Epinal ce samedi après-midi en 32èmes de finale de la Coupe de France. Les Spinaliens, avant-derniers de national, sont largement à la portée du Racing.

Un adversaire abordable en guise de reprise pour les footballeurs du Racing! Les Strasbourgeois, 4èmes de Ligue 2, seront favoris ce samedi face à Epinal, 17ème de National, en 32èmes de finale de la Coupe de France. Les Vosgiens sont pourtant en regain de forme. En grosse difficulté à domicile, ils n'ont pas perdu depuis quatre mois à l'extérieur.

Retrouver les attitudes positives de fin 2016

"Epinal n'a rien à perdre, analyse Thierry Laurey. De toute façon en Coupe de France, c'est toujours le gros qui a tout à perdre, sachant que les matchs de reprise en janvier, c'est toujours assez compliqué. On y va pas plus confiant que ça, pas plus apeuré que ça non plus. Il faut retrouver les attitudes positives, professionnelles, volontaires de la fin de l'année 2016".

Le Racing n'a plus atteint le stade des 16èmes de finale de la coupe de France depuis 2011 (défaite en 8èmes de finale à Angers).

Cinq absents

Le Racing sera privé de plusieurs joueurs: Mangane et Sacko blessés, Grimm et Nogueira suspendus, Boutaïb, parti avec la sélection marocaine.

L'entraîneur Thierry Laurey a retenu un groupe de 18 joueurs pour cette rencontre face à Epinal: Bonnefoi, Oukidja, Dos Santos, Marester, N'Dour, Seka, Salmier, Saad, Weissbeck, Caci, N'Doye, Liénard, Gonçalves, Gragnic, Guillaume, Bahoken, Blayac, Benkaïd.

Racing - Epinal, c'est un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace à partir de 15 heures.