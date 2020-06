Le Racing Club de Strasbourg renonce à aller en stage à l'étranger en raison du coronavirus

Au Racing, ce n'est pas encore le monde d'après. Pour ce jour de reprise, le Covid est présent dans toutes les têtes, avec un protocole très strict à respecter : masque obligatoire, respect des distances, et marquage au sol dans les vestiaires. Les joueurs et le staff se plieront à un nouveau test Covid ce mardi 30 juin 2020.

"Qui va piano va sano", c'est le mot d'ordre en cette rentrée. Lors deux deux prochaines semaines, les joueurs passeront toute une série de tests avec des entraînements individualisés.

A Evian du 20 au 29 juillet

Ensuite direction Évian pour un stage de neuf jours (du 20 au 29 juillet). Le club a jugé plus prudent de ne pas aller à l'étranger en raison de l'épidémie de coronavirus. Deux matchs amicaux sont programmés en Haute-Savoie, contre Nîmes (le 24) et une équipe étrangère (le 18). En août, Strasbourg affrontera Nancy, Dijon, Reims et pour terminer Metz... à deux reprises. Un cadeau pour les supporters avant la reprise !

Un mercato... allégé ?

Concernant l'effectif, pas de grands bouleversements en vue. Thierry Laurey est à l'affut d'un milieu capable de jouer devant la défense, un joueur "qui nettoie bien". L’entraîneur strasbourgeois dit être satisfait de l'effectif actuel et de ses deux recrues : les milieux Mahamé Siby et Mehdi Chahiri. Quant à d'éventuels départs, il a précisé que tout était possible, mais c'est trop tôt pour le dire...