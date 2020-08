Le Racing s'incline face à Metz pour le dernier match de préparation avant la reprise de la L1

Après trois victoires en autant de matchs de préparation, on espérait voir le Racing Club de Strasbourg poursuivre sur sa lancée. Mais les Strasbourgeois se sont inclinés ce samedi 15 août (3-2) face au FC Metz, dans un derby de l'Est qui se déroulait à huit clos, au stadium de Molsheim. Et avec une équipe du Racing diminuée à cause du Covid : l'effectif était réduit à 12 joueurs professionnels, renforcé par six joueurs du centre de formation.

Les Lorrains sont bien mieux entrés dans le match que les Alsaciens. Niane à ouvert le score pour Metz à la 21e minute, après avoir récupéré un ballon repoussé par Kawashima, avant de doubler la mise à la 34e minute, sur penalty, suite à une faute de Simakan sur Delaine dans la surface.

Metz, réduit à 10, tient le choc

La fin de première mi-temps est explosive : les Messins marquent une troisième fois, sur un coup franc de Boulaya obtenu plein axe, à proximité de la surface. Mais à la 44e minute, Metz voit rouge : Vincent Pajot écope d'un carton rouge à la suite d'un tacle non maîtrisé sur Simakan, qui reste au sol. Dans la foulée, une altercation éclate entre Thierry Laurey et un adjoint de Vincent Hognon.

La seconde mi-temps débute heureusement de façon plus apaisée, surtout pour le Racing qui réduit le score à la 57e minute grâce à une tête de Saadi, qui marque un troisième but consécutif dans cette préparation. Puis, en toute fin de rencontre, Besic parvient à réduire encore le score d'une petite balle piquée sur un service de Thomasson.

Le prochain match du Racing, ce sera pour la reprise de la ligue 1, dans 8 jours (le 23/08), à Lorient. "Je ne sais toujours pas combien de joueurs je vais pouvoir récupérer, leur corps va décider, ils pourront revenir quand ils seront négatifs", explique Thierry Laurey. "On n'est certainement pas prêts comme on espérait l'être", reconnaît le coach, "mais on n'est pas loin du compte non plus. A nous de combler ce petit différentiel qui nous manque".